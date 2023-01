Toni Acosta y Omar Ayuso encabezan la programación cultural de Maracena

El Ayuntamiento de Maracena ha presentado la programación cultural del Espacio Escénico ‘Ciudad de Maracena’ para los próximos seis meses entre los que se encuentran espectáculos de teatro, conciertos y musicales novedosos para la provincia de Granada y para todos los públicos, que convertirán a Maracena en un referente cultural.

Para abrir boca, IMPRöV #SoloValientes llega el 28 de enero y es un espectáculo teatral de improvisación en el que el público participará con los actores y actrices que interpretarán piezas cómicas siendo testigos de todo el proceso. Coincidiendo con los Premios Anuales de la Academia se va a hacer ciclos de cine de los Premios Goya en febrero con la proyección de ‘Las Niñas’, que obtuvo cuatro Goyas en 2021; ‘Maixabel’, que obtuvo tres premios Goya en 2022; y ‘El Buen Patrón’, que consiguió seis Goyas de 20 nominaciones en 2022.

Alessia Desogus hará un repaso por los inolvidables clásicos de la canción italiana y americana el día 18 de febrero. Éxitos de los años 50 y 60 del pasado siglo como ‘Parole, parole’, ‘Tintarella di luna’ conviven con canciones napolitanas como ‘O sole mio’ y ‘Torna a Surriento’ -que se convierten en ‘It's now or never’ y ‘Surrender’-. Calling America abre la puerta sin complejos a otros géneros como el jazz, el pop y el rock and roll clásico. Y lo hace de un modo integrador, con la misma naturalidad con la que los artistas y el público norteamericanos se dejaron seducir por los aires de la música y el idioma de Italia, y viceversa.

El 25 de febrero llega al Espacio escénico' Andanzas y entremeses' de Juan Rana, finalista a los premios MAX 2021 a la mejor adaptación o versión de obra teatral, mejor diseño de vestuario y candidata mejor espectáculo de teatro. La Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá vuelven a aliarse en esta nueva propuesta que explora la inmensa comicidad de los géneros breves del teatro áureo y recupera una de las figuras escénicas más singulares del panorama escénico del Siglo de Oro y de todos los tiempos. También se presenta en Maracena la comedia 'Lope que te parió' de la compañía Malaje Sólo, el 3 de marzo. La compañía sevillana está recreando algunos de los momentos más potentes de la historia del teatro con una comedia documental sobre el teatro del Siglo de Oro y el arte nuevo de hacer comedias.

El consistorio maracenero también ha querido contar con la segunda edición del Festival Andaluz de Tetro los días 11, 17 y 24 de febrero, y los días 4 y 11 de marzo con títulos como ‘La Faraona’, ya que este año se cumple el centenario de su nacimiento, ‘Algo de mí, algo de ti’, ‘Lilith’, ‘Desde que te conocí’ y ‘La Corrala’.

La actriz Toni Acosta y el actor Omar Ayuso -actor que interpreta a Omar en la serie Elite de Nextflix- llegan a Maracena el 10 de marzo para presentar 'El sonido Oculto', un inquietante thriller psicológico que ha fascinado a Broadway que cuenta la historia de una profesora de la Universidad de Salamanca y un estudiante que la visita buscando inspiración para escribir una novela. Paradójicamente, será Hugo quien inspire a Julia para que ésta le pida un favor casi inconcebible.

El 17 de marzo llega 'La Petite Cabaret Bande', un espectáculo de variedades donde cada noche se presentan diferentes números artísticos, ya sean magos ilusionistas, acróbatas, malabaristas, telistas, músicos o payasos pero todo con una estética trasgresora llena de sensualidad, humor y glamour. La Banda Municipal de Música también actuará con un concierto de marchas procesionales el 18 de marzo.

También habrá un espacio para musicales con 'Los 80’s'. Una movida de musical que más que un homenaje a los 80, es “un canto a la vida”, asegura el concejal de Cultura, Fran Yeste. El 15 de abril llega este “divertido viaje musical” que hace un recorrido por los momentos históricos, sociales y temas musicales que marcaron a toda una generación. Es un homenaje a toda una generación de valientes que lucharon por un futuro con más color, diversidad y sobre todo con más libertad.

La comedia 'Vive Molière' también estará en Maracena el 22 de abril. La obra ha recibido muy buenas críticas por parte del público diciendo que “convierte en una fiesta lo que podría ser una clase de historia del teatro”, además de ser una “infalible mezcla de verso, música y humor”. 'Vive Molière' es un viaje en verso a los enigmas, contradicciones y hallazgos de un inmenso comediante. Una visión delirante, desenfadada e iconoclasta del gran comediógrafo, de su ámbito teatral y de su siglo. Un elenco joven con música en directo al servicio del genio incomparable de Molière, en el año que se cumple el 350 aniversario de su muerte, a la vez que se conmemora por el día del libro.

El 29 de abril, 'El Inconveniente' de Juan Carlos Rubio se presenta en el Espacio Escénico. Se trata de una obra de teatro protagonizada por Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla y narra la historia de un joven que decide comprar un piso con el inconveniente de vivir con la dueña de 74 años hasta que fallezca. Dos personas tan distintas y parecidas a la vez que acabarán compartiendo risas, ternura, emoción, complicidad y hasta puede, que una amistad. El texto en el que se basa esta obra fue estrenado por primera vez en 2009 en el Teatro 8 de Miami. Desde entonces, ha sido llevado a escenarios de todo el mundo que obtuvo numerosos reconocimientos entre los que destacan tres nominaciones a los Premios Goya, tres Biznagas en el Festival de Málaga -entre ellas la de Mejor Actriz para Kiti Mánver- y sendas nominaciones a los Premios Forqué y Feroz.

'Dumbo. El Musical' llegará a Maracena el 5 de mayo con un divertido espectáculo para toda la familia con una gran puesta en escena y voces en directo que no sólo habla de la inclusión, sino que toca temas como el acoso que sufren los que son diferentes. Un musical con alma que muestra que todos los individuos tienen algo que decir, a pesar del tamaño de sus orejas. La presentación coincide con la semana contra el bullying. "Queremos concienciar a la sociedad de este problema que hay en los centros escolares, y qué mejor que usar el teatro y la música como vía de educación”, ha dicho el concejal. El musical es un colorido espectáculo que cuenta con actores con y sin discapacidad y que está repleto de divertidas canciones que sirven de contexto para que pequeños y mayores disfruten juntos mientras aprenden la importancia de respetar a los que son diferentes. Ha sido elegido mejor espectáculo infantil en la 30ª edición de los Premios Teatros de Rojas, mejor musical infantil en los premios Broadway World 2020 y premio mejor vestuario en premios del teatro musical 2020.

El 4 de junio se celebrará la gran final autonómica del Certamen ‘Al Compás de Andalucía’, que reunirá a los ganadores de todas las provincias andaluzas con el objetivo de crear espacios de convivencia entre bailarines de todas las edades unidos por una misma pasión, el baile flamenco; promocionando la importancia de la educación académica en este arte, y visualizando a su vez la cantera de bailaores/as jóvenes de Andalucía.

“Hemos querido presentar un programa cultural amplio y de interés para toda la ciudadanía, y es que entendemos que la cultura también es una forma de vida" y, por eso desde el Ayuntamiento de Maracena han hecho una apuesta fuerte para “involucrar a toda la sociedad maracenera pero también a la granadina con pluralidad de proyectos culturales”, ha señalado el edil de cultura.

Las entradas están a la venta a través de redentradas.com. Toda la información y horarios está en maracena.es.