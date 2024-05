Esta semana empieza la feria de Granada, pero no por eso deja de haber eventos culturales de todo tipo y para todas las edades en la ciudad. Es por esto que es importante destacar los diferentes eventos de los que se podrá disfrutar a lo largo del fin de semana, como es el caso de This is Colours en el Hotel Santa Paula el próximo viernes 24 de mayo. Si te gusta algo más clásico, el sábado 25 de mayo tocará en el Auditorio Manuel de Falla la Orquesta Ciudad de Granada.

Por otro lado, en la Sala Zaida de la Fundación Caja Rural habrá una exposición llamada Gracia 12 de Pilar Dalbat, que está inspirada en una colección de Eugenia de Montijo.

Tomatito (Auditorio Caja Rural. 24 de mayo - 20:00 horas)

José Fernández Torres, más conocido como Tomatito, llaga a Granada junto a guitarra para llenar de flamenco la capital justo a las puertas del inicio de la feria. Es muy conocido por haber sido el acompañante de Camarón de la Isla durante varios años, pero también cuenta con algunos discos como solista.

Vargas Blues Band (Granada 10 Teatro Musical. 24 de mayo - 21:30 horas)

Vargas Blues Band llega a la capital nazarí con su nueva gira Blues Magic Tour, que arrancó el pasado mes de febrero. En esta nueva gira presentan el último disco que cuenta con la colaboración de Miguel Ríos, Bobby Alexander y John Parsons, entre otros.

Tributo a Queen. Candlelight (Hotel Palacio de Santa Paula. 26 de mayo - 17:30 horas)

Consiste en en unos conciertos que están ambientados a la luz de las velas, lo que hace que el lugar se convierta en un sitio mágico. Dependiendo del día se le hace un tributo a un cantante o grupo muy reconocido a nivel mundial.

Javier Ruibal (Teatro CajaGranada. 24 de mayo - 21:00 horas)

Javier Rubial, músico que lleva en este mundo profesionalmente desde 1978, hace una fusión entre la música moderna con algunas influencias del jazz y del rock.

De Graná. Homenaje a Morente. Pedro el Granaíno y Fernando Rodríguez (Teatro Alhambra. 23 de mayo - 21:00 horas)

Se trata de un espectáculo de flamenco en el que Pedro el Granaíno da a conocer su origen y su trayectoria como cantante. Contó con uno de los mayores maestros que se puede tener en este ámbito, Enrique Morente, del cual se ve cierta influencia.

Película + coloquio (Kinépolis Granada. 25 de mayo)

Se podrá disfrutar de la película 'Segundo Premio', que está inspirada en un grupo de música indie a finales de los 90 en Granada, Los Planetas. Tras la sesión de la película se hará un coloquio con los actores principales de la misma: Cristalino, Mafo y Chesco.

Actuaciones musicales

Jueves 23 de mayo

21:00 horas - Jam Session Jazz. Ool Ya Koo (5 euros)

21:00 horas - Pedro El Granaíno y Fernando Rodríguez. Teatro Alhambra (18 - 20 euros)

21:00 horas - Ramper + jai/egun. Planta Baja (8 - 10 euros)

21:30 horas - Pike & Delta. Lemon Rock (8 - 10 euros)

21:30 horas - Daniel Higiénico. JJ Taberna (10 euros)

22:00 horas - Norte + Azul. Rocknrolla (8 - 10 euros)

22:00 horas - Pike & Delta. Lemon Rock (8,80 euros)

22:00 horas - Dave & his Darro River Rockies. Liberia Café Pub

Viernes 24 de mayo

19:30 horas - Orquesta Ciudad de Granada. Auditorio Manuel de Falla (18 - 32 euros)

20:00 horas - Luis Cortés. El Tren (20 euros)

20:00 horas - Tomatito. Auditorio Caja Rural (18 euros)

20:30 horas - La Moni y Manuel. Local de San Miguel (7 euros)

20:30 horas - This is Colours. Hotel Santa Paula

20:30 horas - Música en los patios. Corrala de Santiago (entrada libre hasta completar aforo)

21:00 horas - Joe Crepúsculo + Los Pilotos. Planta Baja (13 - 16 euros)

21:00 horas - Patrimonio Flamenco. Elena López. Teatro Municipal La Chumbera (12 euros)

21:00 horas - Astter + The Akabaos + Descent to Hell. Teatro Calderón (entrada libre hasta completar aforo)

21:00 horas - Chano Domínguez + Martirio. Teatro Alhambra (18 - 20 euros)

21:00 horas - 8º y 1/2 Aniversario de La Empírica. Los Primos + Punkpinela + Jabba-Tones. Sala Riff (10 euros)

21:00 horas - Javier Ruibal. Teatro CajaGranada

21:30 horas - Ossanha Ensemble. Ool Ya Koo (10 euros)

21:30 horas - Vargas Blues Band. Granada 10 Teatro Musical (18 - 22 euros)

21:30 horas - Faceta Trío. JJ Taberna (8,16 euros)

21:30 horas - Toni Perkales, Adri Choko & Kooldres. Lemon Rock (8 euros)

22:00 horas - Achake + Niño Lagarto. Rocknrolla (8 - 10 euros)

22:00 horas - Sal y Tequila. El Acorde

22:30 horas - Popi González. Carlota Braun (entrada libre hasta completar aforo)

23:00 horas - Alonso Málaga Trío. La Cochera (entrada libre hasta completar aforo)

Sábado 25 de mayo

12:30 horas - ¿Cómo se escucha el jazz? Ool Ya Koo (5 euros)

14:00 horas - Insumusas. La Lolaina (18 - 30 / 23 - 40 euros)

16:30 horas - Imala + McNRock. Zenith Pub (entrada libre hasta completar aforo)

16:30 horas - Festival tocando estrellas. Auditorio Caja Rural

18:00 horas - M.I.N.D.S. Lemon Rock (entrada libre hasta completar aforo)

19:30 horas - Orquesta Ciudad de Granada. Auditorio Manuel de Falla (18 - 32 euros)

20:00 horas - A mi bola Rock Fest. Eskóbula + Ojaras’k + Manteka pa la tostá + Verdugo + Por la Polla. Tributo a la Polla Records + Smoke Riders. Sala Riff (12 - 15 euros)

20:00 horas - Tymon Dogg & The Dacoits + Elemento Deserto. Museo Cuevas Del Sacromonte (15 - 18 euros)

20:00 horas - Rock Music Festival. Héroe de Leyenda. Tributo a Héroes del Silencio + Metalmanía. Tributo a Metallica + Riff Raff Reunión. Tributo a AC/DC. El Tren (18 - 23 euros)

20:00 horas - Antología de la Zarzuela. Orquesta Clásica Granada. Teatro municipal Isabel la Católica (15 - 24 euros)

20:00 horas - Recital de piano. Pabellón de las Artes

20:00 horas - Coloquio con los protagonistas, Cristalino, Mafo y Chesco. Kinepolis Granada

21:00 horas - Delgao. Planta Baja (18 euros)

21:00 horas - Raúle. Industrial Copera Revert (20 euros)

21:00 horas - Paula Comitre. Teatro Alhambra (18 - 20 euros)

21:30 horas - Descarga Cubana Para Baile. Ool Ya Koo (7 euros)

22:00 horas - Arizona. El Acorde

22:00 horas - Orgullo Follonero + Virginias. Rocknrolla (entrada libre hasta completar aforo)

22:30 horas - Javi Tejero. Carlota Braun (entrada libre hasta completar aforo)

Domingo 26 de mayo

14:00 horas - Insumusas. La Lolaina (18 - 30 / 23 - 40 euros)

17:30 horas - Tributo a Queen. Candlelight. Hotel Palacio de Santa Paula (24 - 40 euros)

18:30 horas - Diamond Dogs. Lemon Rock (17,60 - 19 euros)

19:00 horas - Baila Swing Fin. Ool Ya Koo (7 euros)

19:00 horas - Antología de la Zarzuela. Orquesta Clásica Granada. Teatro municipal Isabel la Católica (15 - 24 euros)

19:30 horas - Tributo a Coldplay. Candlelight. Hotel Palacio de Santa Paula (24 - 40 euros)

20:00 horas - Beethoven Coral, Orquesta Académica de Granada. Auditorio Manuel De Falla (16,50 euros)

20:30 horas - Elsa Bhör. JJ Taberna

Miércoles 29 de mayo

19:00 horas - Cocaine. Lemon Rock (entrada libre hasta completar aforo)

20:15 horas - Esther Crisol, Vicente Márquez, Salvia Lozano. Hotel Santa Paula.

21:00 horas - Cremita Jam. JJ Taberna (6 euros)

Exposiciones y espectáculos

Jueves 23 de mayo

18:00 horas - Exposición. Las luces de la pintura: Mirando nuestra vida con los ojos de Sorolla. Sala de Exposiciones de los Servicios Centrales, Caja Rural

18:00 horas - Exposición Gracia 12, Pilar Dalbat. Sala Zaida

21:00 horas - De Graná. Homenaje a Morente. Pedro el Granaíno y Fernando Rodríguez. Teatro Alhambra (20 euros)

Viernes 24 de mayo

18:00 horas - Exposición. Las luces de la pintura: Mirando nuestra vida con los ojos de Sorolla. Sala de Exposiciones de los Servicios Centrales, Caja Rural

18:00 horas - Exposición Gracia 12, Pilar Dalbat. Sala Zaida

20:30 horas - Feísmo cool. La Estupenda (5 - 6 euros)

21:00 horas - Canciones de nuestra vida. Chano Domínguez y Martirio. Teatro Alhambra (20 euros)

Sábado 25 de mayo

08:00 horas - Curso, Academia Internacional de Música Fundación Caja Rural Granada

18:00 horas - Exposición. Las luces de la pintura: Mirando nuestra vida con los ojos de Sorolla. Sala de Exposiciones de los Servicios Centrales, Caja Rural

18:00 horas - Exposición Gracia 12, Pilar Dalbat. Sala Zaida

19:00 horas - Ignasi Taltavull. Taberna JJ (12 - 14 euros)

21:00 horas - Cuerpo nombrado. Paula Comitre. Teatro Alhambra (20 euros)

Domingo 26 de mayo

19:00 horas - ¿Buscas pareja? Palacio de Congresos (22 euros)

Lunes 27 de mayo

18:00 horas - Exposición. Las luces de la pintura: Mirando nuestra vida con los ojos de Sorolla. Sala de Exposiciones de los Servicios Centrales, Caja Rural

18:00 horas - Exposición Gracia 12, Pilar Dalbat. Sala Zaida

Martes 28 de mayo

18:00 horas - Exposición. Las luces de la pintura: Mirando nuestra vida con los ojos de Sorolla. Sala de Exposiciones de los Servicios Centrales, Caja Rural

18:00 horas - Exposición Gracia 12, Pilar Dalbat. Sala Zaida

21:00 horas - ¡Por fin solo! Teatro municipal Isabel La Católica (12 - 26 euros)

Miércoles 29 de mayo