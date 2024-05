'Salud a todo Twitch' aborda la salud mental y la necesidad de contar con más recursos para la atención

‘Salud a todo Twitch’ ha abordado este miércoles la salud mental y la necesidad de contar más recursos para la atención ya que los casos han aumentado mucho. Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha charlado con varios profesionales que han hablado sobre salud mental. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en YouTube, en el Facebook y en el canal de Twitch de GranadaDigital.

Belén González, comisionada para la salud mental del Gobierno de España, ha charlado con Joan Carles March sobre la situación de los profesionales que atienden a personas con problemas de salud mental. También ha hablado sobre los fármacos, que tienen unos límites de uso, una dosis hasta la que puedes llegar y de la que no te debes pasar. Además, ha indicado que se están medicalizando problemas de la vida cotidiana que no necesitarían imprescindiblemente psicofármacos. "Las pastillas están bien para aliviar el sufrimiento cuando es conveniente y cuando necesitamos aliviarlo, pero no pueden ser herramientas para silenciar los problemas que existen detrás de la gente. Cuando hay una indicación farmacológica, está perfecto dar una pastilla. Ahora bien, que eso no impida que le preguntemos a la gente qué le está pasando y que podamos abordar el problema de base", ha comentado.

Durante la charla, González ha explicado la labor del Comisionado de Salud Mental que, por una parte, trata de "mejorar las redes de salud mental y la calidad asistencial que se está dando, sobre todo en términos de respeto a los derechos humanos y los derechos civiles de los pacientes". Y, por otra parte, "también arbitra y fomenta ese cambio más ambicioso que es el que va a permitir que realmente tengamos una mejor salud mental poblacional".

Sobre las políticas más urgentes que van a impulsar, se ha comentado "medir el sufrimiento psíquico en el ámbito laboral", algo que hasta ahora se está dando tan poca importancia que ni siquiera se reconocen los trastornos mentales dentro de la lista de enfermedades profesionales. "Esto es imprescindible porque el trabajo no puede suponer que nos enfermemos, no puede suponer un sufrimiento psíquico que nos deje sin vida y sin ganas. Lo vamos a medir porque nos parece que es un problema de salud pública y tenemos que que responsabilizarnos de ello. La cultura de trabajo que ha permeado en todas partes, sin ir más lejos lo que ha trascendido de Masterchef, nos dice que no debemos parar nunca. No debemos fallar nunca. Hay siempre que dar mucho más, pero esto está siendo a costa de nuestra salud mental. Tenemos que poder parar y ver si vamos a priorizar la economía y los beneficios económicos de las empresas, de las instituciones o de las organizaciones o la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras", ha señalado.

En 'Salud a todo Twitch' también ha participado Emma Virginia Escobar Ávila, responsable del Área de Salud del Defensor del Pueblo Andaluz, quien ha abordado también la situación asistencial y los recursos que hay actualmente para atender a los pacientes con problemas de salud mental. También ha tratado "una asignatura pendiente", que es la atención a la salud mental de las personas mayores.

Javier Romero, psiquiatra en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y antiguo responsable del programa de salud mental de Andalucía, también ha intervenido en 'Salud a todo Twitch', donde ha hablado de la situación actual de la salud mental en la comunidad andaluza. Y de los problemas de salud mental entre la población más joven. Además, ha abordado lo que puede aportar el Comisionado de Salud Mental para poder aportar soluciones a la situación.

Por último, Ana Mingorance, responsable de asistencia jurídica de la Federación de Salud Mental de Andalucía, también ha participado en 'Salud a todo Twitch' para charlar sobre salud mental, los recursos disponibles y los estigmas de mujeres que son madres y sufren problemas de salud mental.