David Iriarte, el eterno capitán de media historia rojinegra

Sin hacer demasiado ruido y dejando el protagonismo a los demás, así ha sido el paso y la última temporada del eterno capitán rojinegro. Un jugador que no acapara los focos, pero que ha sido imprescindible para la historia del Covirán Granada. Siete años de entrega, de lucha y de liderazgo. De comprender su rol en cada momento y de ser el primero en arrimar el hombro cuando más se le necesitaba. David Iriarte dice adiós al baloncesto para continuar su camino en la medicina, pero este deporte y esta ciudad jamás olvidarán a aquel chico que con sus triples con el Zornotza encandiló a un conjunto granadino aun en LEB Plata. Desde aquel 2017, dos ascensos y dos permanencias en la ACB que bien merecen ser recompensados con su camiseta colgando en lo más alto del Palacio de Deportes.

Ese momento aun no se ha producido, pero mientras tanto, David Iriarte repasa la que ha sido una temporada complicada para Covirán Granada y muy diferente para él. Dedicado plenamente al baloncesto, el ala-pívot mallorquín ha disfrutado de este deporte como nunca, eso sí, siempre liderando desde las sombras para levantar los ánimos de un equipo que se ha visto duramente golpeado durante toda la campaña. El jugador repasa sus recuerdos más felices con el equipo, su peor temporada, la segunda final agónica por la permanencia y su apuesta por quién debería heredar esa capitanía que siempre será recordada bajo el nombre de David Iriarte.

Pregunta: Con la euforia de la permanencia ya calmada, ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza al pensar en el encuentro ante Gran Canaria?

Respuesta: Pienso en el final directamente. Esa última jugada con el tapón de Elías (Valtonen) y esos tiros libres finales que nos dan la permanencia. También en toda la emoción y toda la gente celebrando. Entiendo el símil que hace Pablo Pin sobre el año, de empezar la temporada un poco aguantando, de dar ese bajón en el tercer cuarto y luego conseguir esa remontada que hemos conseguido gracias a la incorporación de todos esos jugadores que han llegado a mitad de temporada y que sin ellos no podríamos haber conseguido el objetivo.

P: En el descanso, con el once abajo en el marcador, mucha gente pensaba en el descenso como una opción real

R: Nosotros no pensamos en el descenso en ese momento. Sé que el palacio en estos días tiene algo especial y sabía que lo íbamos a sacar de una forma o de otra. Sí que en otras ocasiones el equipo se ha descompuesto un poco más en la segunda parte y nos hemos llevado resultados negativos, pero en esta ocasión el lenguaje corporal y los animos de los jugadores eran distintos. Con rousselle como abanderado de la energía, siguiendo su ejemplo, conseguimos la remontada

P: Se llegó al -16, pero poco a poco se fue gestando una remontada que os acabó dando la permanencia, ¿Erais conscientes de lo que estaba ocurriendo en ese momento?

R: Fue un poco raro porque la remontada comienza con un triple de Kwan en una jugada en la que el se equivoca, da un pase cuando tenia que tirar, la coge lejos y la acaba metiendo. Ahí empieza todo. No se como Gran Canaria encadenó tantos errores seguidos. Poder conseguir ese parcial de 33-6 que ante un equipo de Playoff es una barbaridad. Fue todo un poco atropellado.

P: Al acabar el partido, una de las imágenes que quedarán para el recuerdo es tu celebración con la grada. ¿Cómo fue este último partido para ti?

R: Pensaba que me iba a emocionar mucho más, que me iba a poner a llorar ahí en medio y todo. Estaba feliz, muy feliz. Lo de meterme con la afición era algo que quería hacer, quería una foto con todos que llevan tanto tiempo ayudándonos. Además, ese día desde antes de empezar el partido estaban animando. Era consciente de todo lo que estaba pasando, estaba muy feliz y agradecido con todos.

P: El pensamiento de que era el final, ¿Te acompañó durante el partido?

R: Cuando llevas varios partidos sin jugar sabes por donde va la cosa. No es que tuviese que jugar todos los días 30 minutos. Lo afronte con tranquilidad y estando concentrado y preparado por si tenia que entrar. Durante el juego si que no pensaba tanto en ese ultimo partido. Antes con mi familia y con la gente del club sí que se habló sobre ello

P: Cuando comenzó la temporada, usted dijo que para este año sus propósitos pasaban por tener una mayor continuidad, aportar más en ataque y esperaba que fuese una temporada más tranquila. ¿Cree que los ha cumplido?

R: Respecto a la continuidad sin duda ha sido uno de mis mejores años a nivel físico que he parado muy poco. En ataque creo que he aportado bastante más que el año pasado. A nivel de temporada tranquila, si lo piensas, no hemos estado en descenso salvo el tiempo que pasó entre el partido que ganó Obradoiro a Palencia y jugamos nosotros. Entonces, a nivel de clasificación más tranquilos entre comillas porque hemos tenido muchos problemas, muchos cambios en la plantilla, entrenos difíciles con ambientes cargados y si que ha costado un poco más. La expectativa era distinta al año pasado por el equipo que teníamos. Que yo creo que teníamos mejor equipo, pero no ha funcionado como esperábamos.

P: ¿Considera que esta temporada ha sido más complicada que la anterior?

R: Ha sido mucho más complicada, sí. El año pasado con todo el bloque que continuaba de LEB, ya nos llevábamos todos muy bien- Este año nos ha costado encajar las piezas y hemos tenido derrotas que no pensábamos que tendríamos como la de Manresa que después de una semana difícil, hacemos un buen partido y perdemos al final fue durísimo. Cuesta ir al día siguiente a entrenar y seguir dándolo todo cuando no salen las cosas

P: Comentó Pablo Pin en su última rueda de prensa que ha sido difícil "convencer cada día a los jugadores de que no son malos". ¿Ha ayudado usted en este aspecto, en levantar la moral del equipo?

R: Uno de mis roles en el equipo era animar el ambiente y que los entrenos fueran positivos. Es verdad que cuesta cuando encadenas derrotas, vas tenso a entrenar, no salen las cosas y el lenguaje corporal y las caras no son las mejores. Llegas al partido haciendo algo que has entrenado y no sale bien. Se van minando las confianzas, se tensan… pero he hecho mucho esfuerzo consciente, aun encontrándome mal y no pudiendo ser positivos, de tratar de transmitir esa energía. Algunas veces lo he conseguido y otras pues no tanto como me gustaría.

P: Ha sido un año difícil, pero también una temporada en la que ha podido disfrutar únicamente del baloncesto, dejando los estudios apartados.

R: Me lo he pasado muy bien. Cuando llegan épocas como Navidad, que son un poco complicadas por el tema del calendario, era la época más tensa y dura de estudios. El año pasado estaba más estresado, quizás eso me ha repercutido al nivel físico de estar más cansado. Los jugadores vivimos muy bien. No he echado de menos los libros, pero la medicina si. La suerte es que con nuestro médico he podido ir un poco a quirófano para ver cómo se trabaja allí.

P: ¿Se ha arrepentido en algún momento de tomar la decisión de retirarse?

R: Cuando empezó la temporada veía el final muy lejos. En ese momento no pensaba en la facultad, pensaba en disfrutar de los entrenos y del momento. Claro que decía que cómo me iba a quitar de esto si era lo que más me gustaba. Claro que tenía dudas. Pero conforme avanza la temporada y veo que Pablo ya no cuenta tanto conmigo por la llegada de otros jugadores, a nivel individual veo que ha llegado mi tope aquí. A lo mejor no vale la pena perseguir otro techo que no llega o no existe. Buscando quizás jugar en LEB o ser el quinto pívot de un equipo de ACB que necesita un cupo. No vale la pena cambiarlo por lo que tengo asegurado aquí que es acabar la carrera, que mi novia trabaja aquí y somos muy felices, cambiarlo por alargar ese sentimiento de sentirme jugador y por cómo ha acabado que me he ido por la puerta grande.

P: ¿Cuál ha sido su mejor momento con Covirán o qué recuerdos se queda?

R: Como momento álgido me quedaría con el partido contra Almansa que ganamos y ascendemos, sobre todo ese momento final en el que Joan Pardina sale y mete ese triple, fue un momento muy especial. También el partido del año pasado contra Betis, que aunque fuese fuera de casa, parecía que jugábamos en casa. Por como fue el partido, que jugamos muy bien y yo pude participar. La permanencia también de este año o el partido contra Alicante aquí que Lluís Costa y yo jugamos muy bien y me sentí genial. Son momento que guardo.

P: ¿Y el peor momento?

R: La temporada del Covid. Fue un año muy malo y a nivel personal también lo pasé muy mal. Un partido en Almansa que perdimos y no tendríamos que haberlo perdido. Yo jugué mal y me sentí un poco inútil, indefenso en la pista, sin ganas de seguir entrenando y muy débil mentalmente.

P: Ahora el testigo de capitán debe pasar a otro jugador. Sin saber aun nada de la configuración de la plantilla, ¿Quién cree que debe tomar ese relevo?

R: No sé quién se va a quedar, ni he hablado con los españoles que podrían tener esa capitanía sobre su futuro. Si se quedase Lluís Costa, debería ser él. Pere, Germán o Christian también aunque Christian dice que no. Otro jugador que me aprece interesante, que le gusta hablar en los momentos que estamos juntos y que en la pista también demuestra es Jonathan Rousselle. Es un jugador experimentado y en muy poco tiempo ha captado la esencia del club, la unión que tenemos con la grada y los jugadores. Él sería capaz de transmitirlo muy bien a la gente que venga. También lo harían muy bien Pere Tomàs o Germán Martínez.

P: ¿Le gustaría seguir ligado al mundo del baloncesto?

R: Me encantaría. Es un mundo que adoro, es todo lo que conozco. Por supuesto, no tengo nivel para estar en un equipo como el staff médico. Voy a seguir viniendo a los partidos y en un futuro si hago alguna especialidad relacionada con el deporte, si lo hablamos, quizás. Aun queda tiempo para eso.

P: Por último, ¿Ve su camiseta retirada en lo más alto del Palacio de Deportes?

R: No hay ningún jugador que te diga que no le gustaría. No es algo que yo vaya a pedir ni que haya pedido. Si lo hacen pues me sentiré super agradecido y honrado de estar ahí con Pablo García y Jesús Fernández. Me encantaría. Ya veremos si lo hacen. Y una despedida, la que tuve el otro día ya es perfecta.