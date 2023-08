El nuevo snack saludable de Mercadona para matar el hambre a cualquier hora

El amplio catálogo de los supermercados demuestra que una buena alimentación depende de varios aspectos. Muchas personas piensan que una dieta tiene que ser estricta para ser saludable, sin embargo los expertos también afirman que una alimentación intuitiva y sin restricciones puede ser igual de sana.

Siempre ha existido el mito de que picar entre horas no es recomendable para las personas que buscan mantener una alimentación saludable, pero realmente no supone algo tan grave. Ante estas personas que necesitan tomar algo, pero no quieren que su dieta se vea afectada, las tiendas de alimentos cuentan con una gran gama de snacks saludables y bajos en calorías.

Mercadona ha incorporado a sus tortitas de maíz un nuevo sabor de jamón serrano. Este nuevo producto está causando furor entre los clientes, ya que cuenta con unos ingredientes sumamente saludables, dentro de los cuales destacan un 95% de maíz, aceite de girasol alto oleico, y diversos potenciadores de sabor que le brindan su característico aroma a jamón.

Con este snack los amantes del embutido pueden darse el gusto de disfrutar de uno de tus alimentos favoritos, de la mano de esta innovadora fórmula que ya ha levantado pasiones entre los clientes de Mercadona. Un alimento que se encuentra disponible por un precio de tan solo 1,75 euros.