Los sindicatos piden a la Junta garantías de estabilidad para las plantillas de los centros educativos para adultos

Retomar los estudios en la adultez es un paso valiente que muchas personas toman. Nunca es tarde si la dicha es buena y existe ilusión por completar una formación. Los sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Educación, CSIF, ANPE, CCOO, UGT y Ustea, se manifestaron este martes ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Granada para pedir a la Junta de Andalucía "claridad" en las consecuencias que tendrá la modificación del Decreto 36/2007 para las plantillas de los centros de educación permanente (Ceper). Las organizaciones reclaman garantías de estabilización para sus profesionales actuales si se producen incorporaciones de docentes de Secundaria. Por su parte, el Gobierno andaluz sostiene que los cambios ayudarán a mantener y "potenciar" los servicios actuales de cara a los cursos de formación preparatorios para el acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior.

Emilia Santos, responsable de Educación de CSIF Granada, ejerció como portavoz de los sindicatos en la concentración de este martes, en la que se expresó la petición de que el borrador del decreto sea retirado o rectificado "contando con los profesionales y sus representantes y teniendo en cuenta que hay que garantizar una estabilidad en la plantilla que ya está”. La integrante de CSIF no se muestra "en contra de una reforma", pero siempre y cuando sea consensuada y no "sea una excusa para modificar otras cuestiones".

Oposición de los sindicatos al borrador presentado

"Tuvimos una mesa técnica el 14 de diciembre en la que se nos presentó el borrador. De primeras nos opusimos a él porque vimos que no era claro y no garantizaba nada. Cuando pedíamos explicaciones la Junta no era clara", expresa Santos en declaraciones a GranadaDigital. Asimismo, pide que se esclarezca si las incorporaciones de profesores de Secundaria pueden "implicar desplazamientos o supresiones” de otros profesionales. "Ahora mismo hay maestros. Estos profesores de Secundaria tienen que ir a sumar, no a restar. Tiene que quedar claro en la plantilla de los centros quien imparte qué y que se estabilicen”, reitera. Además, los sindicatos no quieren que este decreto sea "motivo de confrontación entre los distintos cuerpos”.

La representante sindical, que subraya su predisposición a negociar, asegura que el sistema actual de educación permanente "beneficia a muchos alumnos y no queremos que se vean perjudicados", pues sostiene que se verían afectados si se cierran centros o se pierde profesorado. "Esta red es un ejemplo para el resto de comunidades autónomas. Es algo que hay que proteger por su labor educativo y social", agrega.

“Es importante mantener todos los perfiles"

Fran Gallego, responsable de Enseñanza de CCOO Granada, incide en que una ampliación de la oferta formativa con "ciclos educativos para adultos" requiere docentes de Secundaria, pero tiene claro que el paso necesario es "aumentar las plantillas, no hacer una remodelación”.

El sindicalista afirma que "es importante mantener todos los perfiles" y argumenta que el alumnado de la educación para adultos es muy "heterogéneo", lo que genera distintas necesidades. También menciona las zonas rurales, donde se da una menor demanda, pero que debe ser tratada con la máxima importancia.

El miembro de CCOO reivindica que las inspecciones educativas no deben únicamente "pasar lista", pues recalca que buena parte del alumnado tiene dificultades para conciliar, como las personas que sufren entradas y salidas del mercado laboral por obligaciones económicas. "Nos tememos un cierre de unidades", concluye Gallego, que insiste en que la administración no debe acometer cambios de forma "unilateral sin escuchar a nadie".

La Junta defiende una oferta para "potenciar la empleabilidad"

La Junta de Andalucía asevera que los cambios persiguen "ampliar y mejorar la oferta para potenciar la empleabilidad de los andaluces". La Consejería de Desarrollo Educativo ahonda en el "cambio normativo establecido por el Gobierno de España en el Real Decreto 659/2023". Este ofrece "la posibilidad de reforzar las plantillas con profesores de Educación Secundaria".

"En el mencionado Real Decreto, de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2024, se desarrollan los cursos de formación preparatorios para el acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior", explica la administración. Asimismo, manifiesta que para cumplir con la citada potenciación "es necesario modificar el Decreto 36/2007, de 6 de febrero, para dar cumplimiento a la normativa estatal, estableciendo la posibilidad de dar cabida en los Ceper al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria junto al personal del Cuerpo de Maestros, potenciando las plantillas y servicios de estos centros". Todavía restan meses para el próximo curso, motivo por el que los sindicatos mantendrán su empeño en sentarse de nuevo con la consejería del ramo para buscar que se cumplan sus demandas.