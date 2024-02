Silvia Lara prolonga su idilio con Sierra Nevada y se hace con su sexto snow runinng

La corredora jienense Silvia Lara se impuso anoche en el Snow Running Sierra Nevada 2024 by Diputación de Granada al superar a la atleta portuguesa Joana Soares en el tramo final de la carrera sobre superficie nevada de la estación invernal granadina. Lara prolonga así su idilio deportivo con Sierra Nevada. Con este triunfo, la corredora internacional del Club Sierra Sur de Jaén acumula seis títulos en el snow running, mientras que en el Kilómetro Vertical -de verano- suma cuatro victorias.

“Es una carrera especial para mí. Este año ha habido más competencia que nunca. He llegado al radiotelescopio con la corredora portuguesa, pero en el descenso a Pradollano he conseguido despegarla.”, declaró en la meta la corredora de Castillo de Locubín (Jáen), que invirtió 1 hora, 21 minutos y 8 segundos en los 12,7 kilómetros de distancia y 920 metros de desnivel positivo acumulado, y que, con su triunfo de ayer, se proclamó campeona de Andalucía.

Tras Silvia Lara -que en un mes representará a España en el mundial de snow running de Tarvisio (Italia)-, llegó a 30 segundos Joana Soares, que estos días también está concentrada en Sierra Nevada con la selección portuguesa para el mundial, mientras que la oncóloga serbia afincada en Madrid Sladjana Zagorac se subió al tercer cajón del podio con tiempo de 1:23:59 horas.

En categoría masculina se impuso el albaceteño Diego Díaz con un tiempo de 1 hora 8 minutos y 10 segundos. Díaz, que se ha instalado en Sierra Nevada este invierno para entrenar junto a la selección andaluza de esquí de montaña, se quedó solo en los tramos más duros de la subida de Pradollano (2.100m) a Borreguiles (2.700m).

“He seguido los consejos de mi compañero de concentración estos días, Dani Osanz (corredor internacional aragonés), que me recomendó que en los primeros minutos fuera relajado; en el minuto 20 me he tomado un gel y ahí ha empezado mi carrera. No quería venirme mucho arriba porque sé que en altitud si lo das todo al principio luego te pasa factura”, señaló Díaz, que en sus cuatro participaciones en el snow running de Sierra Nevada siempre acabó entre los 10 primeros.

A seis minutos del ganador entró en meta el corredor de Dúrcal, Javier Terrón (club Cerro del Caballo), ganador de cuatro ediciones del snow running de Sierra Nevada, la competición pionera en España en carrera de montaña por superficie nevada. Terrón se coronó como campeón andaluz de la disciplina 2024. El podio lo completó el campeón andaluz sub23 de Trail running, Jorge Negrete con 1 hora 16 minutos y 9 segundos.

Un total de 830 corredores participaron anoche en el snow running de Sierra Nevada, que, con salida y llegada en Pradollano (2.100m), alcanzó la base del Veleta (2.900) como punto de mayor altitud del recorrido. Con una temperatura de entre 4 grados (Pradollano) y -2 (Veleta), la nieve, más compacta que en días precedentes, aguantó bien el paso de los corredores, que compartieron tramos del recorrido con los usuarios de la actividad de esquí nocturno de los sábados por la noche.