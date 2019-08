Sierra Nevada sigue sin bomberos tras tres décadas de reclamaciones y promesas incumplidas

Algo más de una hora. Eso es lo que tarda en llegar una dotación de Bomberos hasta Sierra Nevada, concretamente a Pradollano. El incendio de este martes, muy cerca del CAR y en una de las zonas naturales de más valor de la provincia, se encuentra ya controlado y ha dejado a su paso 2,5 hectáreas quemadas. Pasado el susto y tras la movilización, el esfuerzo y el buen hacer desde Infoca, con 29 bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente, tres vehículos autobomba, un vehículo nodriza y la colaboración de Bomberos de Granada, el fuego no llegó a mayores.

El suceso, eso sí, ha vuelto a poner de manifiesto las carencias de una de las zonas más transitadas y turísticas de todo el país. Las quejas por la tardanza de los efectivos se hizo patente en las redes sociales durante las primeras horas del incendio, donde muchos ciudadanos esperaban con cierta desesperación un retén de Bomberos para aliviar los hechos. El municipio de Monachil, donde debería radicar el retén solicitado por varios usuarios, no tiene dotación de Bomberos.

La circunstancia, eso sí, es perfectamente legal, al no alcanzar apenas los 8.000 habitantes censados, a pesar de la población flotante que la zona recibe a lo largo del año, llegando a tener una ocupación hotelera al 100% en muchos casi y multiplicando el número de habitantes hasta pasar, cuanto menos los 15.000. Si bien un incendio como el de ayer, sin estar en temporada, no sería el mejor ejemplo a exponer, los miles de visitantes en Sierra Nevada, pasando del millón durante seis meses, y con 4.600 personas al día subiendo a esquiar en Sierra Nevada, hacen que la zona mute mientras que los servicios básicos, como es el caso de Bomberos, brillan por su ausencia durante gran parte del año. Cuando llega el frío, Infoca deja de estar operativa y el peligro se centra en los incendios urbanos.

Fuentes de Bomberos de Granada insisten en que se trata de una petición histórica. “Año tras año seguimos pidiendo lo mismo. Han pasado ya 30 años desde que se expuso la necesidad de tener allí un retén estacional. Circunstancias como las de ayer son subsanables, el peligro vendrá cuando empiece la temporada. Si hay cualquier incendio, cualquier accidente…tardamos más de una hora en llegar y cualquier día va a haber una tragedia. Si tiras de hemeroteca verás que año tras año lo pedimos y año tras año lo prometen, pero nunca se hace nada”.

La Diputación de Granada, que es quien tendría competencias sobre este tema, lleva desde el año 94 esquivando la idea de llevarlo a cabo. Entonces se construyó con motivo del Mundial ’96 de Esquí unas instalaciones completas, habilitándose un retén para el evento. Al terminar éste, las dotaciones se fueron, las instalaciones pasaron a ser parte de protección civil de Monachil y los Bomberos volvieron a sus respectivos parques, alejados de la zona.

Incendio en el Hotel Lodge

La tragedia de la que hablan desde Bomberos, de hecho, ya tuvo lugar. En 2014 el Hotel Lodge, uno de los más lujosos de España situado en la urbanización de Pradollano, ardió hasta quedar en cenizas. “Recuerdo que cuando llegamos ya no se podía hacer nada” cuenta uno de los bomberos que estuvo en el servicio. Por suerte, en esa ocasión no hubo que lamentar más que daños materiales. Volvieron entonces las promesas desde la institución provincial en 2015 con motivo del año electoral y, sin embargo, a pesar de las duras críticas desde la oposición, el gobierno de la Diputación no llevó a cabo ningún tipo de reforma administrativa para subsanar esta carencia hasta. Los incendios siguen sucediéndose, como el de la pasada noche de Reyes este mismo año, y la petición sigue quedando en balde.

“Es tentar a la suerte. No hablamos, ni siquiera, de que se establezca una dotación permanente o que se vuelva a tener un parque de Bomberos como cuando los Mundiales, pero está claro que como mínimo tiene que haber un retén estacional, es una imprudencia”, apuntan estas misma fuentes. Las soluciones propuestas desde Granada son más modestas que las de algunos sindicatos como el SAB (Sindicato Andaluz de Bomberos) que piden una dotación completa con una financiación, que llegaría a los 250.000 euros, que no ven excesiva de ninguna manera dadas las circunstancias y el riesgo evidente que viven los visitantes de la estación sin tener consciencia de ello, tal y como declararon a principios de año en un artículo publicado en eldiario.es.

Así las cosas, tampoco en esta temporada 2019-2020 se tiene previsto ningún tipo de acción administrativa desde la institución provincial, por lo que desde Bomberos se volverá a hacer, afirman, la misma petición aunque “con pocas esperanzas, por no decir ninguna, de que se arregle”.