Sierra Nevada por todo lo alto copa la agenda cultural de la semana

La décima edición del festival Sierra Nevada por todo lo alto es probablemente el acontecimiento musical más destacado de esta (para no variar) tórrida semana de agosto. El panorama, como es habitual, te lo cuenta GranadaDigital en colaboración con la página web conciertosengranada.es

La Plaza de Andalucía de Pradollano, donde a buen seguro se está más fresco que en la capital, será de nuevo el punto de encuentro. A las nueve de la noche del viernes 24 de agosto se inicia la primera jornada, que congrega a Elemento Deserto, Apartamentos Acapulco y Art Brut.

“Elemento Deserto suena como el tabique que da al piso donde Captain Beefheart, Paquita la del Barrio y Leadbelly juegan cada noche su partida de dominó”, se asegura en la página bandcamp del cuarteto granadino. Esto hace suponer que se trata de un grupo que, partiendo del blues, no le hace ascos a casi nada pero deliberadamente no entra en el juego de la música comercial. Sin embargo, algunos de los temas incluidos en su álbum Los montes en llamas son, en realidad, bastante asequibles.

Es posible que a estas alturas no les haga mucha gracia que se lo digan: Apartamentos Acapulco se parecen a Los Planetas. Practican ese tipo de rock que se baila (es un decir) arrastrando los pies, un poco como con desgana, y sus canciones no se ajustan a los cánones tradicionales, prefieren los desarrollos y la experimentación. Que no se tome esto como crítica: los granadinos tienen cada vez más adeptos.

En cuanto a Art Brut, cabezas de cartel en esta primera noche, son una formación anglo-alemana que lleva en activo desde principios de este siglo y ya han editado cuatro discos. Hacen un pop-rock con un punto inequívicamente british aunque no exento de un tinte irreverente que los emparenta con el punk.

La jornada del sábado arranca con la actuación de los alumnos de la escuela Gabba Hey, a la que seguirá la de Número Primo. El cuarteto granadino parte del rock básico pero no se conforma tampoco con lo convencional y en su maleta cabe el punk y hasta el rock progresivo. Continúa la fiesta con Texxcoco, un grupo canario del que la prensa especializada dice que son “la banda de moda de la escena rock independiente española”. Con independencia de que es más que improbable que exista un género llamado indie (en el sentido de que sí que existen, en cambio, el soul, el funk, el reggae o la cumbia), lo cierto es que ahí suenan guitarras interesantes y que en directo pueden dar mucho juego. Y cierra Morgan, un quinteto madrileño que ya ha editado dos trabajos y se mueve en las coordenadas del rock americano, tanto en su vertiente más folk e intimista como en la más eléctrica.

Tanto el viernes como el sábado, los conciertos comienzan a las nueve de la noche y son gratuitos.

Al margen de lo anterior, otra cita de interés de la semana es el Festival Flamenco de Otura, que tendrá lugar el sábado a las 21,00 horas en el Centro de Día y que cuenta con La Tata como principal atractivo. También dentro del género, aunque con una impronta propia y alejada de los cánones clásicos, destaca el recital que dará el sábado a las 22,00 horas en el castillo de La Herradura un guitarrista de verdadera altura y superviviente de mil batallas, Raimundo Amador. Por último, en la frontera entre el viernes y el sábado (esto es, a las doce de la noche), los granadinos Funkdacion actúan en el bar Alexis Viernes de Santa Fe. Como su nombre ya indica, hacen funk. Nada mal, por cierto.