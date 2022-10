Sergio Cruz, el joven granadino que innova en la protección de la naturaleza desde BiotaPass

La obligación de construir un mundo más sostenible es una necesidad aceptada desde hace tiempo. La mayoría de la población está concienciada, quizás más que los dirigentes políticos que se reúnen en cumbres que acaban con acuerdos que desprenden un aroma a papel mojado. La voluntad es un requisito fundamental para sacar adelante compromisos. Con esa idea nació en Argentina hace tres años y medio BiotaPass, una empresa que acompaña a empresas, gobiernos y organizaciones hacia la sostenibilidad a través de tecnologías puntas que aportan transparencia a sus procesos. En este proyecto está enrolado Sergio Cruz, un granadino que encaja en el compromiso de "tener un detalle con la naturaleza".

Las acciones de esta compañía verde están destinadas a la "compensación de la huella de carbono y la protección de la naturaleza y la biodiversidad". Así lo asegura Sergio, quien explica que una de sus actividades consiste en llegar a acuerdos con terratenientes y propietarios de terrenos y bosques en Sudamérica para que estos se comprometan a "mantenerlos intactos durante diez años". A cambio de ese compromiso, los propietarios se ven remunerados por cada metro cuadrado de bosque que se proteja y conserve.

Actualmente, BiotaPass cuenta con la capacidad de compensar millones de toneladas de carbono gracias a sus extensiones por diferentes zonas de Sudamérica que Sergio define como "fundamentales" porque son "los pulmones del planeta". Argentina, Brasil, Perú, Colombia, El Salvador o Nicaragua son algunos de los países donde desempeña su labor.

El equipo de desarrollo de esta startup está en Argentina, pero su crecimiento ya le ha llevado a otros puntos de globo, entre ellos España. Sergio Cruz es integrante del departamento de ventas y estrategia, siendo el único representante en Andalucía, su tierra.

El granadino resalta la importancia de las herramientas con las que cuenta BiotaPass para dar transparencia, escalabilidad e inmutabilidad a todos sus procesos de trabajo. Tecnología satelital, blockchain NEM, inteligencia artificial y un software propio son los argumentos de esta empresa dentro de su oferta. Sergio señala que en otros tratamientos de información no existe toda la claridad necesaria por diversos motivos. Uno de ellos es no tener en cuenta a instituciones y universidades locales. "Lo que hace diferente a BiotaPass es trabajar en sinergia con esas partes, pues entienden mejor que nadie mejor que ellos conocen su entorno", desgrana.

Por otro lado, agrega que en mercados reducidos y complejos hay una tendencia a que todo acabe casi siempre en las mismas manos, lo que cierra la puerta a alternativas más humildes. . Por eso, Sergio asegura que para BiotaPass es "requisito imprescindible constatar y dejar públicas todas las acciones y procedimientos" que engloban a la empresa para "así acabar con conceptos como el de 'greenwashing' o lavado verde, así como lograr la democratización del acceso al mercado". El lavado verde consiste en una práctica de marketing verde destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica.

Un proceso cuidado

La blockchain es un pilar central dentro de su funcionamiento, pues ejerce como un "libro mayor contable" en el que todos los movimientos e informaciones quedan registrados sin posibilidad de falsear datos o sufrir hackeos. El software propio de la empresa es el encargado de realizar la cuantificación del carbono, biomasa y diversidad de un terreno determinado. Tras ese paso, se lanzan imágenes a través de la tecnología satelital. Posteriormente, un equipo de ingenieros forestales realiza una validación de esa comunicación acometida por software y satélites. "Una imagen vale más que mil palabras", asegura el joven.

Los modelos de negocio de BiotaPass abarcan la venta de certificados de carbono y biodiversidad para todo tipo de entes, cuantificaciones para agentes externos e incluso patrocinios corporativos con gigantes como Coca Cola, Sony o Apple, que apadrinan bosques para compensar su enorme actividad y lo que está repercute en el planeta.

"No solo vale con la acción. Hay que predicar con el ejemplo", advierte Sergio, quien hace hincapié en el valor de concienciar a cada persona de a pie, pues en la actualidad cada acción de un individuo suma emisiones que tienen una trascendencia. Con esta mentalidad, esta compañía verde ofrece cursos formativos a empresas y personas interesadas en "emprender el camino de la sostenibilidad". BiotaPass no deja de ser una empresa que busca su funcionamiento para tener un futuro, pero su responsabilidad social no es ni mucho menos corporativa.