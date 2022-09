Sánchez señala que "quedan años" para el fin de la vida de las centrales nucleares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este martes que "quedan años" para el fin de la vida de las centrales nucleares, que se pactó entre 2027 y 2035, mientras el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha pedido que se replantee su cierre.

Durante el debate que ambos han mantenido en el Senado, el líder de la oposición ha llamado al jefe del Ejecutivo a "aprovechar todas las fuentes de energía posibles" y le ha reprochado que España sea "el único de los 13 países con centrales nucleares en Europa que no ha reconsiderado sus planes de cierre".

Feijóo ha recordado en su intervención que "Alemania apuesta por las térmicas" y que "Francia y Reino Unido lo han hecho por las nucleares".

"¿Acaso duda del compromiso ecológico de sus socios? ¿Acaso va a insultar usted al primer ministro francés o al canciller alemán?", ha preguntado el presidente popular.

Estas declaraciones han recibido las críticas de Sánchez, que ha calificado de "falacia" plantear la construcción de nuevas centrales nucleares frente a esta crisis, porque, según ha indicado, "construir más reactores nucleares para abordar la crisis" llevará entre 15 y 20 años de media y se ha de "hablar con las empresas para ver quién quiere hacerlo. Ya le digo yo que no hay empresas interesadas".

De hecho, ha recordado que se ha llegado a un acuerdo con ellas para un "cierre paulatino" de las instalaciones, entre 2027 y 2035, por lo que, tal y como ha indicado, aún "quedan años" para que España deje de usar las nucleares.

"No es una propuesta para resolver el hoy"

Sánchez también se ha referido a la necesidad de encontrar un sitio para ubicar los nuevos reactores y, en este sentido ha planteado la posibilidad de preguntar a la presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la posibilidad de construir alguna en la región, después de que haya realizado en sus discursos una defensa a esta energía.

"No es una propuesta para resolver el hoy", ha insistido Sánchez sobre las declaraciones de Feijóo antes de señalar que las iniciativas del PP suponen "volver hacia atrás en la política energética" y "volver a fundamentarla en las energías de combustibles fósiles".

"No le he dicho que quiero nucleares", ha negado en su réplica Feijóo, quien ha aconsejado a Sánchez leer un artículo de Cándido Méndez con el que, a su juicio, va a entender que "prolongar la vida útil de las centrales nucleares no es un anatema", sino "una reflexión honesta sobre los trabajadores del país, que conviene reiterar".

Advierte a las eléctricas que España no es suya

Sánchez ha señalado que un dirigente político no puede actuar como un "chamán o un curandero", en referencia velada al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y debe contrastar lo que percibe con datos de expertos y con lo que muestra la ciencia para ofrecer "una visión equilibrada" de la situación. "Lo que nunca jamás puede hacer un líder político es jugar con el miedo de la población", ha añadido.

En esa línea, Sánchez ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a pesar de la actual situación de "incertidumbre" y ha pedido confianza en la economía española. Así, aunque ha asegurado que habrá "medidas adicionales" de ahorro energético, no serán "dramáticas" dado que "no habrá racionamientos ni escenas apocalípticas" como las que, en su opinión, describe la derecha.

Además, el presidente ha lanzado un mensaje a las empresas eléctricas y ha asegurado que no permitirá que "se lucren" con la actual crisis de energía: "Por mucho control que tengan de los medios de comunicación", ha lanzado, "por muy estrecho que sea su parentesco con tal o cual dirigente o muy ilustres sus apellidos", ha añadido.

En este sentido ha seguido cargando contra las empresas al señalar que puede que a fuerza de ver convertido durante años "su capricho en ley hayan llegado a pensar que España es suya" aunque según ha indicado van a comprobar que prevalece la voluntad popular que se expresa a través del voto en el Congreso y Senado "y no en unos cuantos cenáculos madrileños".