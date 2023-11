Sánchez evita defender la amnistía ante los socialistas europeos y dice que busca "consolidar la diversidad territorial"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado que busca "consolidar la diversidad territorial en España" en esta legislatura, durante su intervención en el Congreso de los socialistas europeos. Sin embargo, ha evitado defender la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas y tampoco ha hecho ninguna mención a Cataluña.

Era la primera intervención pública de Sánchez después de que se hiciera oficial el pacto con Junts, que incluye una amnistía a los involucrados en el procés, el reconocimiento de 'lawfare' contra independentistas y un mediador internacional, y que ha despejado el camino para su reelección como presidente del Gobierno.

Ante los principales líderes socialistas del continente, Sánchez ha reivindicado que volverá a gobernar durante cuatro años en un Gobierno de coalición y ha dado algunas pinceladas de sus planes para la legislatura.

Aunque no se ha mencionado Cataluña en ningún momento de su discurso, y tampoco ha querido defender la ley de amnistía, ha señalado que el pacto de Gobierno conlleva un acuerdo para "consolidar la diversidad territorial de España y un espacio para el reencuentro".

En este punto también ha señalado como líneas maestras del próximo Ejecutivo, la lucha contra el cambio climático, el fortalecimiento del Estado del Bienestar y "materializar" el derecho constitucional a la vivienda.

Sánchez ha sido el protagonista absoluto de la jornada, ha sido recibido entre vítores a su llegada y a lo largo de la mañana ha sido el destinatario de las ovaciones más cerradas. De este modo, ha recogido el reconocimiento de sus compañeros, después de una semana de intensas protestas y manifestaciones contra la ley de amnistía y los pactos con el independentismo ante las sede socialistas en varias ciudades de España.

Pide "mesura y cordura" al PP

Sánchez ha pedido al PP "mesura y cordura" después de las movilizaciones vividas y ha acusado de "complicidad" con la ultraderecha, que ha incitado las manifestaciones.

El regidor ha lamentado que estos días "la ultraderecha más nostálgica" de la "cruel" dictadura franquista está exhibiendo símbolos y proclamas "de un pasado oscuro para España". En ese sentido considera que ese pasado que se creía superado está resonando hoy "con la complicidad" de la derecha tradicional que, a su juicio, ha sido "parasitada" por Vox.

Así, ha pedido "cordura y mesura" al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo --que condenó los actos violentos que se han producido en varias concentraciones frente a al sede nacional del PSOE en Ferraz-- y ha dicho que lo que tienen que hacer es aceptar el resultado de las urnas y la legitimidad del Gobierno que va a formar pronto.

"Que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de las urnas", ha señalado a continuación para remarcar que el PP solo puede pactar con Vox mientras los socialistas han logrado acuerdos con varias fuerzas políticas. En esta misma línea ha subrayado que España no puede ser gobernada "si no se reconoce el pluralismo político de su país y también su diversidad territorial".