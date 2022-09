'Salud a todo Twitch' analiza la salud pública y sus necesidades

El tercer programa de la segunda temporada de ‘Salud a Todo Twitch’ ha tratado este miércoles sobre la salud pública que necesitamos. El contenido íntegro del programa presentado por Joan Carles March puede volver a verse en YouTube y en el Facebook y en el Twitch de GranadaDigital.

El programa ha comenzado con una charla con Óscar Zurriaga, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), sobre el exceso de mortalidad en este verano. El principal problema es “que no se sabe cuál es el problema” porque “la información sobre datos de mortalidad es muy precaria”, según ha reconocido Zurriaga, quien ha señalado que se trabaja desde el punto de vista estadístico y no se saben bien las causas de las muertes en julio y agosto porque no hay “datos reales”. “Las altas temperaturas han tenido que ver, así lo dice el sistema MoMo. La Covid también, porque las defunciones se siguen produciendo, no han desaparecido. Ha sido probablemente una conjunción de estas causas”, ha indicado Zurriaga, quien ha incidido en “mejorar la gobernanza” de los sistemas de información ya que se trata “de un dato sanitario y debería trabajarse desde el punto de vista sanitario y no solo desde el estadístico”.

Entre los puntos a mejorar en la salud pública, Zurriaga ha señalado “los recursos tanto humanos como técnicos, que históricamente han sido escasos y están agotados”. También “la remuneración de los puestos de trabajo, porque hay muchísima precariedad”. Por otro lado, ha indicado que es “muy importante la cooperación y la coordinación”, así como “la formación”, para que los profesionales estén “capacitados y puedan estar a disposición de ocupar plazas y desarrollar su trabajo, pero no esto no tendrá valor si son plazas que se remuneran de manera precaria”.

Carmen Cabezas, secretaria general de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, y María Antònia Font, directora general de Salud Pública de Baleares, han participado en el siguiente bloque de ‘Salud a todo Twitch’ para hablar de la situación actual de la salud pública. Carmen Cabeza ha incidido en la necesidad de tener una salud pública “fuerte y potente, con más profesionales de los que tenemos ahora”. “Es importante reforzar los sistemas de información, que permitan anticiparnos a los retos”, ha añadido. María Antònia Font, por su parte, ha señalado que la pandemia “nos ha dirigido la mirada hacia puntos muy concretos de la salud pública que no se pueden demorar más” y que todas las instituciones y la población tienen que usar “herramientas del siglo XXI o nos van a pasar por encima los problemas emergentes”.

Cabezas ha resaltado que con el Covid-19 han tenido la necesidad de realizar “un trabajo intersectorial” y que “requiere la visión de determinadores sectores para ayudar a comunicar con la población”. Para Font es importante que ese trabajo intersectorial lleve delante la palabra “cooperación” y ha señalado que el ejemplo más claro ha estado en la educación durante la pandemia. “Nunca en los últimos 30 años he vivido este trabajo en cooperación con educación, que se ponía a trabajar los protocolos a la vez con Salud Pública. Esta es la línea. Lo hemos visto con Trabajo y también con otros sectores”, ha indicado. También ha resaltado la importancia de contar “con planes potentes de comunicación en salud” y “que los medios conozcan más en profundidad cómo comunicar salud a la población”.

En el siguiente bloque de ‘Salud a Todo Twitch’ han participado Maties Torrent, director de la Escola de Salut de Menorca; Rafael Cofiño, ex director general de Salud Pública de Asturias y profesor asociado de la EASP; Toni Plasencia, director de IS Global; y Beatriz González, catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para hablar también de la salud pública que necesitamos. Para Rafa Cofiño, es importante “hacer una formación muy básica y pegada al territorio” y “la vigilancia epidemiológica”. Toni Plasencia ha indicado que se debe reconocer que la salud pública es “global” y que “los problemas no se paran en las fronteras”, mientras que Maties Torrent ha señalado que la pandemia ha hecho “reflexionar muchas cosas” y darse cuenta de que es necesaria “una salud pública potente que permita afrontar con herramientas científicamente probadas los retos que se están planteando”.

La economista Beatriz González ha explicado que se debería pensar “en enfoques más abiertos, interdisciplinares y con nuevas profesiones” y que en la salud pública hay que “dejar entrar a otras profesiones que no existían hace años como analistas de datos y comunicadores”.

Toni Plasencia ha querido destacar que hay tres elementos fundamentales en la salud pública, “la gobernanza, unos sistemas de salud fragmentados y la comunicación, que son los determinantes de la confianza, porque sin confianza es imposible armar las respuestas de salud pública”.

Para cerrar este bloque, Maties Torrent ha señalado la importancia de “compaginar el conocimiento con el trabajo de campo” y Beatriz González ha dicho que “los recursos económicos son importantes, pero lo realmente importante es el talento humano y tener un ejército ilusionado de gente con talento”. Por último, Rafa Cofiño ha apuntado que debe haber “una Agencia de Salud Pública estatal fuerte, con una buena gobernanza, que impregne todo sin atentar contra otros territorios y trabaje de forma coordinada en líneas de trabajo intersectoriales”.

En la parte final del programa ha intervenido Miquel Porta, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), para hablar sobre su último libro, 'Epidemiología cercana'. Miquel Porta ha indicado que en él propone “ideas sobre el placer, la alegría o el ocio”. También plantea “otras cuestiones como la música u otras más clásicas”, según su autor. En este libro hay “una propuesta de conversación cultural” y “propuestas más políticas y científicas”. “Una de las propuestas del libro es que todas las comunidades autónomas tienen responsabilidades más allá de sus territorios. Hay ciertos comportamientos de los sistemas que no son deseados por nadie. Este tipo de análisis sería beneficioso en el corto y medio plazo”, ha comentado. También ha dicho que “hay que tener ambición” y que no se puede crear una agencia estatal como en el siglo XIX, sino que debe tener “una estructura lo más autónoma posible del poder ejecutivo”.