Se esperaba otra versión de Covirán Granada, alguna reacción tras los dos varapalos sufridos en la Copa Andalucía, pero el guión del encuentro ante Casademont Zaragoza ha sido más de lo mismo. Los rojinegros saltaron al parqué del Palacio en su reencuentro con la afición con cierta ansiedad y descontrol en su juego. Los granadinos plantearon un sistema de ataque demasiado rápido que los llevó a cometer hasta siete pérdidas en los primeros diez minutos. Por cada pérdida de balón, el conjunto aragonés supo sacar beneficios llegando a colocar el 6 a 11 en el marcador.

Movió Pablo Pin el banquillo dando los primeros minutos de juego con la elástica rojinegra a Cristiano Felicio. Con tan solo dos entrenamientos con el equipo, el pívot brasileño trató de mostrar su potencial físico bajo aros, pero se notó que aun falta esa conexión tan necesaria con sus compañeros. Por otro lado, Luke Maye volvió a brillar entre tanta sombra. El americano cargó con todo el peso de la anotación hasta que Pablo Pin lo sentó en el banquillo. Durante los minutos que Maye estuvo sentado, tan solo Felicio logró sumar dos puntos al casillero. La anotación se estancó llegando al final del primer cuarto con 12 a 20 en el luminoso.

El segundo cuarto comenzó tal y como acabó el primero. Pérdidas, fallos en ataque y ningún atisbo de reacción. La parte positiva es que Casademont Zaragoza aun no había entrado en el partido y no estaba mostrando su faceta más anotadora como en el anterior amistoso entre ambos clubes. El primer triple de Covirán llegó transcurridos los trece primeros minutos de partido. Con el 15 a 24, los de Pablo Pin mejoraron levemente en el rebote defensivo y consiguiendo leer mejor el partido, sobre todo, dandole una tranquilidad más que necesaria a sus ataques. Aunque el juego de los granadinos dio un paso adelante, en el marcador no se reflejaba la igualdad que se veía en la pista. De hecho, Zaragoza reactivo su lado más ofensivo endosando un parcial 0 a 12.

En siete minutos del segundo cuarto, Covirán Granada tan solo anotó tres puntos. La efectividad en ataque se ha convertido en un auténtico problema, ya ocurrió ante el Coosur Real Betis y estaba volviendo a suceder. Tan solo Maye y Bropleh, en especial el ala-pívot, consiguieron tirar del equipo. Al descanso, 22 a 41 en el marcador, siendo 12 de los puntos de Luke Maye.

Necesitaba reaccionar Covirán Granada, meter la quinta marcha en su juego y plantar cara de una vez por todas a su rival. El cambio de dinámica debía empezar por las perdidas. Los rojinegros acumulaban 13 pérdidas al descanso, al término del tercer cuarto eran 16. Primer paso conseguido. Poco a poco los granadinos lograron sentirse más cómodos sobre la pista, sin llegar a imponer su juego, pero respondiendo con la agresividad que tanto les ha pedido Pablo Pin. Aun así, el balón seguía sin entrar. Zaragoza instauró la barrera de los 20 puntos de ventaja en el marcador, una distancia que parecía insalvable, hasta que llegó el último cuarto.

El Covirán volvió a tirar de garra, de fe y corazón para decir una vez más que nadie va a venir a pasearse a su casa. Esta vez sí, los rojinegros volvieron a sentir ese picorcito que tanto gusta en el Palacio y que hace que el juego se convierta en un festival de triples. Christian Díaz, Alex Urtasun y, como Luke Maye, levantaron a todos los aficionados de sus asientos con una remontada espectacular. En cuestión de pocos minutos se pasó del 39-60 al 64 a 70 a falta de tres minutos para el final del partido. La remontada era más que factible, pero faltó algo de tiempo. Con Urtasun en el banquillo, principal artífice de la reacción del último cuarto junto con la excelente dirección del juego de Christian Díaz, la racha anotadora se cortó en seco. Una derrota más en pretemporada, esta por 69 a 77.

Se acabaron los partidos de prueba, a partir del próximo jueves 29 de septiembre todos los encuentros serán una final para el Covirán Granada. Se sacan aspectos positivos de estos cinco choques de pretemporada. Los rojinegros tienen a un gran anotador en sus filas como Luke Maye y Cristiano Felicio será un gran referente para los granadinos, solo habrá que darle algo de tiempo. Lo importante estará en la actitud, en la intensidad que se ponga sobre el parqué. Si el Covirán Granada juega gran parte de sus encuentros con la garra, fuerza y confianza mostradas en el último cuarto ante Zaragoza, el camino por la ACB será algo más sencillo.

FICHA TÉCNICA:

Parciales: 12-20; 10-21 -descanso- 17-19; 30-17

Covirán Granada: Bropleh, Renfroe, Niang, Maye, J.Díaz -quinteto titular- Felicio, Vilá, Díaz, Tomás, Iriarte, Corpas, Urtasun

Casademont Zaragoza: Frankie Ferrari, Simanic, Mekowulu, Justin Jessup, Sant-Ross -quinteto titular- Santi Yusta, Dino Radoncic, Ponitka, Lomasz, Nguirane, Hilnason, García