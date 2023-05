Paco López: "Lo que he vivido en las últimas semanas no lo he vivido en ningún sitio"

El entrenador del Granada, Paco López, es fiel a su forma de ser. Con el ascenso a Primera bajo el brazo, se presentó en rueda de prensa con la sencillez y la calma que le caracterizan. El técnico tuvo palabras de agradecimiento para la afición por su esfuerzo a lo largo de la temporada y ensalzó los valores y la calidad humana del vestuario rojiblanco. Además, recordó que cuando el equipo estaba lejos de la cabeza de la tabla, el le transmitió a sus futbolistas su fe por terminar la liga en ascenso directo, como ha sucedido.

El valenciano compareció en la sala de prensa de Los Cármenes con la satisfacción del deber cumplido. "La palabra es increíble", inició el preparador, que expreso la felicidad del equipo "por los aficionados que han llenado Los Cármenes y los que no han podido estar". El entrenador dio "millones de gracias" a todas las personas "que han estado peleando y sufriendo".

"Lo único que puedo decir es que lo único que he vivido en las últimas semanas no lo he vivido en ningún sitio", manifestó Paco López, que puso como ejemplo a los aficionados que se "gastan sus ahorros" para viajar con su equipo. "Toda esa gente se merece todo", añadió.

Preguntado por el punto de inflexión vivido en Vitoria, habló del "reflejo de vestuario" que mostró el abrazo entre André Ferreira y Raúl Fernández después del penalti detenido por el portugués. El míster resaltó el valor que tiene la "calidad humana" dentro de un vestuario. Por otro lado, reconoció que el bloque salió "reforzado" de Vitoria. "Más que compañeros, creo que ha habido un vínculo", recalcó.

Respecto a Bryan Zaragoza, destacó que "precisamente por ser un jugador diferente, añadido a su juventud, había que tener mucho cuidado y trabajar muchos aspectos con paciencia". "Nos ha dado muchísimo por el talento que tiene", apostilló. Asimismo, no quiso mirar al futuro porque "nos merecemos disfrutar hasta que el cuerpo aguante" tras "siete meses muy duros".

El entrenador reiteró que sus futbolistas son "humanamente increíbles", un "valor" que, para él, ha tenido un gran peso en la trayectoria del curso en el que sus chicos han tenido "predisposición", "generosidad" y otras virtudes positivas. No todo han sido buenos momentos. Paco López ha recordado que cuando su bloque cayó derrotado ante el Levante las opciones de ascenso "se esfumaban". "Al día siguiente les dije en el vestuario que quería ascender como primero o segundo y puedes imaginarte las caras. Dependía de nuestra unión y de nuestro trabajo", declaró el adalid. "Esa fe ciega se ha hecho realidad", celebró.

Preguntado por la larga rotación de jugadores empleada, López hizo hincapié en que sus alineaciones no son para "contentar" a nadie y si para "enchufar" a los máximos jugadores posibles. El técnico, poco amante de las plantillas largas pero si de mutar constantemente su once, insistió en que la posibilidad de poder realizar cinco sustituciones ha cambiado el fútbol. Además, hizo hincapié en que se da excesiva importancia a los once que salen de inicio. "Hemos tratado de sacar lo mejor cada partido", aseguró. Asimismo, dejo claro que su futuro no tiene interrogantes porque "tengo contrato" con una continuidad que dependía del ascenso logrado.

Por su parte, el técnico del Leganés, Carlos Martínez, felicitó al Granada por su ascenso e hizo un balance positivo de la campaña desde su llegada al banquillo pepinero. Preguntado por el rendimiento de su equipo, que no se jugaba ningún objetivo deportivo en Los Cármenes, se mostró satisfecho por la primera parte firmada por sus jugadores, aunque reconoció que a su bloque le faltó mordiente en la parcela ofensiva para generar mayor peligro. Además, manifestó su deseo de seguir al frente del conjunto pepinero el próximo curso si así lo decide el club madrileño.