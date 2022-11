Roger Lamesa: "En Copa podemos llegar hasta donde se propongan las jugadoras"

El entrenador del Granada Femenino, Roger Lamesa, ha comparecido tras el triunfo del conjunto rojiblanco en Copa de la Reina, ante el Real Betis en Los Cármenes. Un resultado que llena de confianza y satisfacción al técnico granadinista. "Podemos llegar hasta donde las jugadoras quieran", ha subrayado el preparador.

Aclaración y felicitación: "Primero de todo me gustaría aprovechar para pedir disculpas a una institución como el Real Betis Balompié, porque en el tercer gol me he ido al suelo. Para evitar lo que ha podido parecer en televisión me disculpo. Transmitir mi enhorabuena a las futbolistas que se lo merecen por su trayectoria en el fútbol femenino y por extensión también el Granada CF. Por supuesto también a nuestro staff por las muchísimas horas de trabajo que hay detrás de todo esto y a la dirección deportiva".

Partido esperado: "Veníamos de eliminar no lo olvidemos a un Málaga que había sido campeón en su liga la anterior temporada y al Levante las Planas. Estamos compitiendo en Primera RFEF ante equipos de muchísimo nivel. Sabíamos que teníamos un escenario que la gente nos empujaría, que cada vez el equipo se iría encontrando más cómodo. Planteamos un partido en distintos bloques, distintas alturas y aprovechar las transiciones. Hemos intentado evitar que sin balón fueran peligrosas y que las transiciones con balón fueran con mucho espacio para correr. Hemos aprovechado la velocidad de jugadoras como Laura Pérez, Lauri, Naima y en el caso de Ángeles que estaba haciendo ese trabajo de desahogo. Esos bloques nos han hecho ganar durante los primeros minutos muchísimo en identidad. Por supuesto el Real Betis viene con una dinámica buenísima, de tres victorias, de ganar el derbi y las armas que tenían para poder hacernos daño las iban a explotar. Estamos contentos del partido que hemos hecho".

Titularidad de Ángeles y Alba Pérez: "Hay que entender que cuando juegas en un escenario tan bonito todas quieren jugar. Nos lo ponen difícil en cada sesión, en cada entrenamiento. La aportación de las futbolistas de banquillo vuelve a ser básico, no solo aportando en juego, en la recuperación cuando más importancia le hemos dado para tomar esas decisiones. Han sido clave las entradas de las laterales, de Noe… Teníamos a Laura con amarilla y también nos daba un poco de miedo, a Laura Pérez que estaba haciendo muchísimo daño y entendíamos que ya había que darle relevo. Las sustitutas nos han aportado muchísimo".

Mantiene el bloque contra DUX Logroño: "Es difícil decir un bloque titular aquí. Estamos rotando muchísimo independientemente de si es Liga o Copa. Por ejemplo, Sandra que ha hecho una Copa con actuaciones increíbles como Andrea en Liga. Hay estamos en el debate de qué es el bloque. Están compitiendo todas por entrar en el once titular y eso permite que el equipo esté todo el rato sin saber quién es titular y quién suplente".

Eliminar a dos 'Primeras': "La Copa al final te da muchísima estima. Las futbolistas se lo han merecido, el premio de hoy. La afición nos ha llevado también en volandas en momentos de fatigas y de errores y ese constante aliento de la grada es muy importante. Fruto del trabajo diario de las futbolistas. Estoy muy orgulloso de todas ellas, las que se han incorporado nuevas también y de mi staff".

Mensaje a la afición que acuda a la Ciudad Deportiva: "Animar a la gente que lo que se ha visto hoy se puede ver mañana en la Ciudad Deportiva. Estas futbolistas se lo han ganado. En su día a día algunas tienen incluso estudios y trabajos antes de venir a entrenar y que no cesan en su sueño de sentirse futbolistas. El club puede poner todos los medios, Los Cármenes, apoyo al staff, fisioterapia. Ojalá la afición acompañe también cada vez más en la Ciudad Deportiva".

Límite rojiblanco en Copa: "Hasta donde quieran las futbolistas. Lo demostraron ya el año pasado, que estuvieron cerquita y este año lo hemos conseguido. Tenemos que alargar esta alegría lo máximo posible sin olvidar que lo que nos da de comer es la Liga, pero disfrutar noches como esta. Nos hace muy felices y sentir mucho más los colores".

Naima

Además del técnico nazarí, ha analizado el encuentro Naima García, quien ha asegurado haber vivido el encuentro "más especial" desde que milita en el conjunto rojiblanco. Goleadora en la cita de este martes, ha afirmado que marcar en Los Cármenes es "una sensación increíble".

Noche más especial: "Ya desde que me enteré que jugábamos en Los Cármenes iba a ser especial, independientemente del resultado. Hemos podido pasar la eliminatoria y ha sido muy especial. Diría que el que más desde que estoy en el Granada".

La sensación de marcar en Los Cármenes: "Una sensación increíble, necesitábamos ese gol. Que haya sido al final, pues aún más. Estábamos haciendo un partido muy bueno. Queríamos llegar a los minutos finales con esa tranquilidad del resultado".

Posibilidad de marcar más: "Sabíamos que podíamos hacer mucho daño a su espalda, que la línea defensiva de ella estaba bastante adelantada y creo que lo hemos sabido aprovechar. Podían haber sido más de tres goles que unas veces entra y otras no, pero hemos podido pasar la eliminatoria".

Apoyo de la afición: "Lo más bonito. Cuando sales a calentar que ves que no se ha llenado, pero cuando hemos salido sí. Y con frío y todo han venido. Sin ellos no hubiera sido posible".

Adaptación: "Muy bien en la ciudad, con el equipo, las compañeras. Me han acogido muy bien desde el primer día. He venido para el club, me siento agusto y el míster me ha dado confianza desde el primer día".