Robert Moreno: "Tengo una plantilla amplia y con jugadores de nivel para afrontar lo que viene"

Robert Moreno ha comparecido este miércoles en la rueda de prensa previa al partido de este jueves frente al Getafe, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Santander. El preparador rojiblanco destacó las virtudes de un rival que viene en buena forma, además de criticar el calendario y reforzar su confianza en la plantilla.

¿Cómo afronta el partido?: "El partido lo afrontamos con la responsabilidad y la ilusión de vidas, sabiendo que es un rival directo, aunque después de los fichajes habrá que ver. Sabemos que es un equipo que ha encajado muy pocos goles en los últimos partidos, que va a ser muy difícil y que han afianzado ese sistema con la línea de cinco. Hay que cometer muy pocos errores porque el que se ponga por delante va a tener muchas posibilidades".

Bajas: "Respecto a la plantilla, tenemos a Santi, y con Rochina vamos a ver. El otro día jugó un rato, pero no acaba de estar limpio y hay que decidir si viene o no".

Críticas al calendario: "He renunciado a pensar en eso. Ya me limito a escuchar cuándo tengo que jugar. El Elche y el Villarreal pudieron adelantar la jornada y ninguno de nosotros tuvimos Copa del Rey. Esto no es lo ideal, pero hay que aceptarlo. Viniendo de los diez días que llevamos sin jugar, hacerlo en un corto periodo de tiempo no me supone ningún problema, y además la última vez no nos fue mal. Tengo una plantilla amplia y con jugadores de nivel para afrontar lo que viene".

El Getafe de Quique Sánchez Flores: "Nosotros les cambiamos la forma de jugar. En la primea vuelta, allá por el minuto quince, Quique empezó a poner la línea de cinco atrás y hasta hoy. Se ha vuelto un equipo muy fiable, con buenos resultados a nivel defensivo y con tres jugadores en el medio que se desgastan mucho. Y arriba tienen al mejor Enes Ünal que, acompañado de gente alrededor como Mata, Sandro y ahora Borja Mayoral, se vuelve un equipo muy peligroso. Tienen mucha envergadura, calidad para llegar y sacar muchos centros. También nos facilita el partido contra Osasuna, pues son equipos que juegan parecido".

Mercado de fichajes: "Cuando tienes que hacer cambios, los entrenadores los queremos desde el día uno. Pero luego no es fácil. Tenemos un alto número de jugadores, que no es lo deseable, incluso en esta temporada del Covid. Tenemos lo que tenemos, que es lo que nos ha traídos hasta aquí, una garantía para sacar buenos resultados".

¿Cuál será la pareja de centrales?: "No adelanto quién va a jugar. Ahora tenemos en esa posición a varios jugadores de alto nivel, y luego me toca decidir a mí. Bendito problema, y ojalá sea algo que se mantenga, que las lesiones nos respeten. Vamos a valorar muchas cosas en este ciclo de dos partidos seguidos y mañana lo veréis".

Convocatoria: "Ahora están acabado el tratamiento los jugadores. Luego veremos la situación y esta tarde o mañana se sacará la convocatoria".