Robert Moreno: "Este deporte no va de jugar bien o mal, va de ganar"

Robert Moreno alabó la labor de sus jugadores en rueda de prensa y considera que el equipo sigue en crecimiento a pesar de que no pudo pasar del empate ante el Getafe. Los rojiblancos dominaron pero aún falta concentración tanto en ataque como en defensa para conseguir cerrar los tres puntos.

Análisis: "Creo que ha sido uno de los mejores partidos que hemos jugado aquí, en cuanto a generación de ocasiones y fútbol. Contento no estoy porque lo que quiero es ganar. En campo de Osasuna creo que el empate fue más justo, pero hoy necesitábamos más. En el primer tiro que han hecho entre los tres palos nos han marcado. Estoy muy orgulloso del equipo, del trabajo que han hecho y del empuje de la gente".

Sensación: "Cuando se produce un empate así, tras sufrir, se produce un punto de alegría. Pero no estoy contento por el resultado. Estamos para darle victorias a la gente. He visto a los jugadores felices tras el partido, entre ellos comentaban que ha sido el mejor partido que han hecho en la temporada y al final es una pena que eso no tenga el premio de la victoria. Es un punto más para sumar y mantenemos la distancia con el Getafe. Es el camino para seguir trabajando".

Qué falta: "Debemos tener un poco más de acierto de cara a portería. Ellos han empezado con una línea de cuatro que luego la han cambiado. Es muy difícil atacar ante esa defensa. Hemos hablado en el descanso de los cambios que hacían falta para conseguir algún gol y los hemos ido haciendo. El equipo ha hecho mucho y se merecen el respeto por lo que ha hecho hoy".

Gritos de dimisión: "Es lo normal. Al final la gente lo que quiere es que se ganen partidos. Me sabe mal porque me gustaría hacer a todos felices. Vamos a seguir trabajando, me he tenido que afrontar a muchas situaciones complicadas. El enfrentarme a retos grandes me motiva. Nuestra responsabilidad es darle victorias al equipo. Ven que viene el último clasificado y todos esperan una victoria. Hemos ido mejorando y el equipo va creciendo, me gustaría que la gente lo valorase, pero este deporte va de ganar".

Penalti: "Los penaltis no los miro. Es una tontería, pero no los miro. Tenemos un orden, pero la final cuando estás ahí dentro el jugador que está con confianza hace que el orden no sea el establecido. Luis Suárez se ha visto con confianza, se lo ha dicho a Milla y no pasa nada. Los jugadores fallan, yo también. Todos nos equivocamos. Estoy seguro que el siguiente lo va a marcar. Es un jugador que lo da siempre todo".

Tres partidos sin conocer la derrota: "Yo digo sinceramente que el crecimiento táctico del equipo es algo que percibimos, tanto los jugadores como el staff. No perder está bien, pero la realidad es que hay que sumar de tres en tres. Yo estoy contento con lo que hacemos día a día".

Balón parado: "Trabajamos para corregir todo. Al final la media de altura que teníamos hoy tampoco era demasiada. Creo que es el segundo gol que encajamos de córner, no me parece un drama".

Cambio de dibujo: "Al comienzo hemos visto que en banda derecha había buenas opciones de sacar centros y hemos decidido arriesgar con un extremo puro, en el lugar de Quini. También creímos que Jorge nos iba a dar más presencia dentro del área. Luego, cuando avanzaba el partido, las alternativas que nos daban más juego han sido meter a Soro y Bacca y acumular gente en primera y segunda jugada".