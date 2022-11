Resumen semanal | Acelerón en la carrera por la Agencia de la Inteligencia Artificial y en los sucesos

El presente de Granada sigue centrado en una mirada al futuro. El Ayuntamiento ha inscrito este viernes la candidatura de la ciudad a la sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial, un proyecto ambicioso que quiere protagonizar un cambio importante. Esta semana se ha conocido su logo oficial, diseñado por Sergio García, Premio Nacional de Ilustración de este año. Los últimos días han dejado una ristra de sucesos notable, especialmente en la capital. En el deporte la vida sigue igual, con un Covirán Granada que emociona y un Granada CF que suma dos encuentros sin goles y algunas dudas perennes. La cultura nunca descansa en la provincia, y menos cuando un paisano como Maka triunfa en casa.

Un Halloween que asusta de verdad

Algunos hechos son difíciles de creer hasta que se conocen. Cerca de 300 personas montaron una fiesta en plena calle en la madrugada del pasado domingo. El jolgorio vivido en una sala de conciertos de Bobadilla les supo a poco, pero la Policía Local tuvo que intervenir. Halloween puede dar miedo, pero lo que realmente asusta son las actitudes homófobas en un mundo tan avanzado para muchas otras cosas. Una agresión en pleno centro de Granada ha salido a la luz, pero la realidad es que uno de cada tres delitos de odio contra el colectivo LGTBI nunca llegan a esclarecerse.

La noche de Halloween fue muy larga. En la calle Sócrates se quemaron cinco contenedores, un acto vandálico que provocó el estallido de los cristales de un escaparate. Los autores del fuego ya han sido detenidos. El mismo día 31 también fue una cita de mucho ocio debido a que la jornada posterior era festiva. En la noche del lunes, un varón de 19 años recibió una puñalada en la zona de ocio nocturno de Neptuno. La investigación de estos hechos se encuentra muy avanzada, según informó Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.

Lejos de la 'celebración' de Halloween, también se han dado actuaciones de mucha relevancia. Este jueves se impidió que una mujer se arrojase al vacío, un suceso que ocurrió en el norte de Granada capital. Por otro lado, se logró recuperar una maleta con joyas valoradas en más de 15.000 euros. En Fuente Vaqueros, se ha detenido a un hombre por mutilar a cinco gallos de pelea y cultivar. marihuana. Finalmente, el Día de Todos los Santos se celebró como la cita de respeto y solemnidad que prevalece en estas fechas.

La movilidad, protagonista de los nuevos retos

La Junta dio a conocer los presupuestos andaluces para Granada, en los que destacan las partidas para Sierra Nevada, el acelerador de partículas IFMIF-Dones o la ampliación del Metro. La prolongación del metro es uno de los proyectos fundamentales con una inversión de 70 millones, a los que hay que añadir 51 millones más en gastos de explotación y pago de los créditos de la obra. Así lo desglosaron la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, y el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados. Los autobuses urbanos también quieren dar un salto de calidad con el nuevo sistema de pago con tarjeta. Las administraciones tienen más de un ojo puesto en los focos de Viruela Ovina y Caprina que se están dando en la provincia, el último de ellos en Benamaurel.

En la vorágine de la actualidad también hay lugar para conocer historias. El Albayzín vivió en 1995 un exorcismo que acabó en tragedia. El crimen del vudú no es tan conocido como el que se hizo a Encarnación Guardia, pero es un relato que estremece. De otra forma muy distinta emociona el caso de María Martín, quien sufrió un ictus y estuvo en coma inducido mes y medio para salvar la vida de su hijo, que aún no había nacido. La salud siempre debe primar, una máxima que se defiende cada miércoles en Salud a Todo Twitch, que esta semana habló sobre la evolución de los trasplantes.

La Plaza de Toros acogerá el 8 de septiembre de 2023 un concierto de Joaquín Sabina. El mito cantará temas como '19 días y 500 noches', más o menos el mismo tiempo que necesita el Granada para marcar un gol. Las citas culturales no dan tregua en Granada. Maka, el artista de Almanjáyar, hizo vibrar al Palacio de Deportes. 7.000 personas se entregaron a sus canciones, una motivación más para el segundo asalto, que será el 19 de noviembre.

Cara y canto en el deporte

Quien también emociona al Palacio es el Covirán Granada. No es para menos. El conjunto rojinegro tumbó a Obradoiro en un partido de poder a poder para sumar su cuarta victoria en ACB. El cuadro de Pin ha estado estos días en el centro del debate a causa de su exilio a Málaga. El alcalde, Paco Cuenca, asegura que el mantenimiento del parqué depende del Veleta depende del club.

El Covirán es la cara de la moneda, mientras que el Granada CF se empeña en caer de canto. El bloque de Karanka no llega a decepcionar, pero tampoco convence. Sus dos últimos encuentros sin goles no ayudan y el equipo no sabe lo que es engarzar triunfos consecutivos desde su prometedor arranque de temporada, que ya queda lejos. El 0-0 ante el Levante mostró que la pólvora sigue mojada. La entidad rojiblanca ha expulsado a la Peña Fondo Sur tras los incidentes acaecidos en Cartagena, en los que varios aficionados fueron detenidos tras una pelea.