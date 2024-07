El ciclo Jazz en la Plaza continua con el concierto de 'Veiculo Longo'

Este jueves a las 22:00 horas continúa el ciclo 'Jazz en la Plaza', la temporada estival de conciertos de jazz en directo de la Plaza de las Culturas del Centro Cultural CajaGranada, organizado por CajaGranada Fundación y CaixaBank.

En esta oportunidad, se presentará la banda 'Veiculo Longo', un proyecto que tiene el objetivo de desarrollar un lado un poco más experimental del jazz y las músicas improvisadas. Inspirada en los míticos discos de Miles Davis como Bitches Brew, At the Corner o Water Babies, el concepto de Electric Band se abre paso. Destaca el componente rítmico del proyecto, el uso de efectos como delays, wha wha, distorsiones, etc., sin perder de vista otras influencias musicales como las derivadas de la música brasileña o del jazz más contemporáneo, con influencias de Nicholas Payton & Sonic Trance o Hermeto Pascoal.

'Veiculo Longo' está compuesto por Julián Sánchez, trompeta, fliscorno, percusión y efectos; Miguel de Gemma, saxo soprano, alto, barítono y efectos; Toni Molina, guitarra eléctrica y efectos; Dani Lévy, bajo eléctrico y efectos; Zeque Olmo, batería; y Jesús Santiago, percusión.

El acceso al ciclo ‘Jazz en la Plaza’ es de carácter gratuito, pero se solicita al público que canjee su entrada por un kilo de comida no perecedera que será entregado al Banco de Alimentos para su distribución entre las personas que más lo necesitan. También pueden conseguir su entrada mostrando el justificante de un donativo al Banco de Alimentos de Granada, realizado mediante Bizum con el código 00545.

Para CajaGranada Fundación y CaixaBank "es un orgullo" que el ciclo 'Jazz en la Plaza' presente esta programación de conciertos de excelente nivel, por lo que es "una ocasión de lujo para disfrutar de la mejor música bajo las estrellas".