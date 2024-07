El producto de Lidl que cambia la perspectiva de las persianas normales por más de 10 euros

Lidl, uno de los supermercados más populares de España actualmente, cuenta con una gran cantidad de productos. Entre estos productos, se encuentro una de las últimas novedades, un estor plisado de 80x130 cm que esta arrasando y cuyo precio es de 9,99 euros. Este producto tiene el objetivo de buscar una nueva perspectiva moderna y sustituir las actuales persianas, lo que se ha convertido en una elección interesante para decorar tu hogar.

El estor plisado del mercado de Lidl cuenta con un sistema de fijación sencillo, con unas medidas entre 4 y 24 mm de grosor. Incluso, su diseño de plisado tensado puede fijarlo en ventanas inclinadas, lo que lo convierte muy versátil y adaptable para diferentes tipos de ventanas. Las ventajas que tiene este producto es su anchura recortable a medida, con 7,5 cm a la izquierda y a la derecha, para que se pueda adaptarse perfectamente al tamaño de las ventanas del hogar. El producto de Lidl dispone de dos colores: blanco y gris, con un estampado moderno de efecto arrugado que incorpora un toque sutil a la habitación. Esta hecho con dos rieles de aluminio de alta calidad, equipados con tapas protectoras y tiradores, lo que dispone de una durabilidad y facilidad de uso. También es un producto seguro para los niños en caso de accidentes domésticos.

Lidl ha proporcionado instrucciones para su construcción. Con un peso aproximado de 350 gramos, es ligero y fácil de usar, lo que facilita su instalación y ajuste. El estor está fabricado con un tejido 100% poliéster, lo que le añade una gran resistencia y fácil mantenimiento. Pese a ello, en caso de lavado es muy importante seguir las instrucciones: no lavar a máquina, no usar blanqueadores, no secar en secadora, no planchar y no lavar en seco. Estos consejos mantendrá el estor en perfecto estado y seguir con la dinámica del producto, asegurando que es un producto atractivo y funcional para tu hogar.