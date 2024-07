Galería | Encuéntrate en el concierto de Diana Krall en el Generalife

Los granadinos han disfrutado este martes de la actuación de la canadiense Diana Krall, que ha sido la encargada de abrir una nueva edición del ciclo '1001 Músicas - CaixaBank' con un concierto en el Teatro del Generalife en una noche cargada de pasión, magia y jazz. La artista han interpretado éxitos como ‘Almost being in love’ o ‘All or nothing at all’ y también ha versionado leyendas musicales como Cohen, Sinatra o Dylan ante un público completamente entregado a su voz única y el virtuosismo de su banda.