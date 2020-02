Renfe pone mañana en servicio los nuevos Avant Sevilla-Granada

Renfe pone mañana en servicio los nuevos trenes Avant entre Sevilla y Granada. Desde este domingo, la oferta para viajar entre ambas capitales será de 4 servicios Avant directos y diarios por sentido, con paradas intermedias Puente Genil, Antequera Santa Ana y Loja.

El tiempo de viaje entre Granada y Sevilla con estos trenes será de 2 horas 30 minutos, mejorando en hora y media el actual trayecto de los servicios convencionales.

Renfe ofertará desde mañana 1.900 plazas diarias para viajar en Avant entre Granada, Córdoba y Sevilla, que quedarán conectadas desde primera hora de la mañana con tiempos de viaje que permiten la ida y vuelta en la misma jornada.

Tarifas

La tarifa de los nuevos Avant entre Sevilla y Granada es de 47,20 euros para el billete sencillo y de 37,75€ con el descuento de Ida y Vuelta. A ellos se añaden el resto de tarifas especiales de estos servicios Avant para viajeros recurrentes.

El Abono Tarjeta Plus permite realizar entre 30 y 50 viajes con reducción del precio sobre la tarifa General en función del trayecto y el número de viajes; la Tarjeta 10 Plus, para 10 viajes con una validez de dos meses; y la Tarjeta Plus 10-45, para 10 viajes con una validez de 45 días desde la fecha de la compra.

Reorganización de los servicios MD en Andalucía

La entrada en servicio de los nuevos Avant Sevilla-Granada conlleva la modificación de la oferta de Media Distancia Convencional en distintos recorridos de Andalucía, tal y como aprobó el Consejo de Ministros el pasado 30 de agosto.

Esta reorganización de los trayectos de Obligación de Servicio Público en Andalucía se realiza aprovechando los recursos de la nueva infraestructura de alta velocidad Antequera-Granada. El objetivo es ofrecer al viajero nuevas opciones de desplazamiento entre las diferentes provincias andaluzas, con una notable reducción en los tiempos de viaje, aumento del confort en el mismo y la mayor optimización posible de los recursos.

La reorganización afecta desde mañana, en mayor o menor medida, a los actuales servicios de Media Distancia que comunican Sevilla con Málaga, Córdoba, Granada y Almería, así como a la actual relación Algeciras-Granada.