El PSOE reclama el desbroce del Río Monachil ante la falta de mantenimiento y el descontrol de maleza

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha exigido el desbroce inmediato del río Monachil ante "la falta de mantenimiento y limpieza en un cauce donde la maleza está descontrolada provocando inconvenientes para los vecinos del Zaidín". Así lo ha detallado el portavoz socialista, Paco Cuenca, quien se ha hecho eco del malestar de los vecinos ante la aparición de insectos y roedores que está provocando situaciones de insalubridad en los alrededores del cauce.

El socialista ha detallado que la situación ha provocado que “los vecinos incluso se estén planteando recoger firmas ante la aparición de roedores junto a los contenedores de la calle Santa Rosalía, procedentes del río donde el exceso de vegetación y la lluvia incluso pueden generar situaciones de peligro ante la crecida de agua”. “Nos contaban los vecinos que no es muy agradable ir a tirar la basura y encontrarse con pequeños roedores en busca de comida, lo han denunciado y están a la espera de una respuesta”, ha explicado.

Al respecto, el máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento ha reclamado al gobierno de Carazo un plan de desbroce para el río Monachil, “cuyos trabajos son responsabilidad del gobierno local que parece mirar hacia otro lado”. En este sentido, el socialista ha lamentado que el gobierno del PP en el Ayuntamiento “vaya tarde y no haya activado el plan municipal de desbroce, como hicimos nosotros en el gobierno anterior”. Para Cuenca, “esta situación es fruto de la dejadez con la que gobierna la alcaldesa Carazo en los barrios. Se hace imprescindible intervenir en los distritos de Granada, donde los recortes de la derecha ya están teniendo efectos visibles”.

Para el socialista, “los recortes en mantenimiento de los barrios ya están haciéndose notar entre los vecinos y vecinas, no es algo que tengamos que denunciar como oposición, lo padece y sufren a diario”. Para concluir, el ex alcalde y portavoz del PSOE ha vuelto a insistir en la necesidad “de desbrozar y limpiar el cauce de un río que debería estar impoluto, y no en una situación de abandono notable e injustificable a todas luces”.