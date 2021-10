Un mal primer cuarto sentencia al Manuela Fundación RACA en la derrota 62 - 45 frente al Barça CBS. Un parcial 16 - 0 en el primer acto hizo que las granadinas lastraran esa diferencia durante todo el partido. Arrojo, con 15 de valoración gracias a 8 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 6 balones robados se convertía en la jugadora YO10 del partido.

Mal comienzo para las de Maribel Piñar, que empezaban el partido con un parcial 16 - 0 debido a la ventaja en el juego interior de las catalanas. Nauwelaers salió a la pista y fue la primera en abrir el marcador para las granadinas con un 2+1. Tan solo Mungo de tiro libre volvería a mover el marcador en este periodo para las visitantes. Calvelo y Wolf, con ocho y siete puntos respectivamente, lideraban al Barça CBS en este inicio de partido que cerraba el cuarto con 21 - 4 en el luminoso del Palau Municipal d’esports Juan Carlos Navarro.

Un triple de Mungo abría un segundo acto en el que las nazaríes comenzaban a entrar en el partido. El Manuela RACA con canastas de Boquete, Benet y Mungo endosaba un parcial 5 - 9 en los primeros minutos. A pesar de los continuos intentos del Manuela Fundación RACA por acercarse en el marcador, el Barça CBS no bajaba su ritmo de anotación y se marchaba al descanso con 12 puntos de ventaja (32 - 20).

El conjunto colegial empezaba el segundo tiempo tratando de recortar distancias con un parcial 3-9, pero las blaugranas con canastas de Canella y Rueda mantenían su ventaja. Cuando parecía que las granadinas se acercaban en el resultado (39-31), dos pérdidas de balón y un triple de Bermejo, muy activa en este cuarto, volvían a poner al Barça CBS a 15 puntos. En el último minuto, un triple de Boquete y una canasta de Arrojo en una gran jugada colectiva dejaban el marcador 47 - 36.

Pese al buen inicio del último cuarto de las nazaríes con un parcial 4-8 en pocos minutos que las acercaba en el marcador (51-44), las locales cerraban el partido con otro parcial 9-1 que sentenciaba el partido. El marcador final reflejaba un 62 - 45 cerrado con 3 tiros libres del Barça CBS.

El Manuela Fundación RACA volverá a jugar como local tras 22 días el próximo domingo, cuando se medirá al Alter Enersun Al-Qázeres. Las extremeñas han ganado en su enfrentamiento de la jornada 66-68 frente al Hierros Diaz Miralvalle. El partido se disputará el domingo 7 a las 19.00 horas en el Palacio de Deportes de Granada.

Declaraciones de Maribel Piñar:

"En primer lugar felicitar al Barça por la victoria. Han hecho un buen partido de principio a fin. Hemos empezado con un parcial 16 - 0 que nos ha condicionado todo el transcurso del juego. No hemos sido disciplinadas, asumo esa parte de responsabilidad. No hemos tenido ningún tipo de disciplina en ataque, no hemos tenido buenas lecturas para poder encontrar ventaja y nos han hecho mucho daño con sus jugadoras interiores."

"Hemos echado un poco en falta a nuestra jugadora interior, Shannon, pero siempre he dicho, que el que falte una jugadora no puede ser excusa".

"Cuando hemos conseguido engancharnos al partido, que hemos estado a 8 puntos, dos fallos defensivos en una rotación han hecho que nos volvieran a hacer un parcial 4-0 y se han vuelto a despegar en el marcador. Ha sido la historia repetida del encuentro".

"Hemos tenido muchísimas opciones de conseguir puntos fáciles desde el tiro libre y de tres. Y nuestros porcentajes de tiro han sido muy bajos. A seguir trabajando, asumir la derrota, observar errores y esto continúa".

Ficha técnica:

Barça CBS, 62 (21, 11, 15, 15): Rueda (6), Canella 7), Rakovic (6), Calvelo (18), Quirante (0) - cinco inicial- Navarro (-), Bermejo (3), Anducas (1), Guerrero (4), LLobet (0), Wolf (11), Lopez (6),

RACA Granada, 45 (4, 16 , 16, 9 ): Roma (1), Rodríguez (6), Boquete (9), Gea (0), Benet (3) - cinco inicial - Blanco (0), Arrojo (8), Nauwelaers (6), Mungo (10), Morales (0) y Martín (2).

Árbitros: Lluis Presseguer Bombardo y Hector Sanhermelando Garcia.

Incidencias: Partido celebrado en el Palau Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro.