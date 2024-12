Escribá: "No podíamos permitir que el Racing se nos fuera a 14 puntos"

El entrenador del Granada, Fran Escribá, se ha quedado con ganas de más tras vencer con contundencia al Racing de Santander. "La sensación es que el resultado es corto para todas las situaciones que hemos hecho", ha sostenido en sala de prensa el técnico rojiblanco, quien no considera, pese a ello, que la de este sábado haya sido la mejor actuación nazarí hasta la fecha. "Diría que nos hemos adaptado muy bien al partido que esperábamos", ha matizado, aunque sí ha reconocido que se trata de uno "de los mejores partidos". "No podíamos permitir que el líder se nos fuera a 14 puntos", ha sentenciado.

"A nivel defensivo, hablamos de aumentar el ritmo, sobre todo la agresividad y la intensidad", ha detallado sobre el planteamiento rojiblanco. "Sabíamos que con el tipo de jugadores que teníamos en el campo podríamos crear situaciones desde el minuto 1", ha aseverado. "Le da mucha importancia al resultado el rival. Es un adversario que juega muy bien y está haciendo una primera vuelta espectacular. Eso le da mérito al trabajo del equipo", ha puntualizado, pera seguidamente argumentar que vio al Granada "muy junto, muy agresivo". "Es de esos partidos que, a nivel de bloque, hemos sido lo que queríamos ser. Prueba de ello es que no hemos encajado", ha alargado.

A este respecto, Escribá ha insistido en que los rojiblancos han sido "más intensos y esa intensidad te lleva a recuperar balones". "Desde el punto de vista colectivo, estoy muy satisfecho. Si no somos un equipo agresivo e intenso, no vamos a estar donde debemos. Solo con talento no nos da. Este es el camino", ha valorado. "Sigo pensando, porque lleva años estando cerca de entrar entre los seis primeros, que el Racing va a estar ahí. En esta competición, este tipo de resultados pasan. Nuestra obligación hoy era estar más cerca", ha subrayado.

El técnico ha ido desgranando después cada uno de los cambios en su once, partiendo de la portería. Ha jugado Luca Zidane, que ha tenido mucho peso en el ataque posicional granadinista y ha lanzado varios pases peligrosos. "No le elegí por eso, pero sabíamos que podíamos contar con Luca con la calidad de golpeo que tiene. Sabíamos que podía hacer un pase de 40 o 45 metros a la espalda de la defensa. No me gusta el juego directo, pero hay partidos que te lo piden y este era uno de ellos", ha argumentado, para seguidamente afirmar que está "muy contento con los tres porteros". "Estoy muy contento con Diego (Mariño), pero muy contento. No solo dentro del campo, sino también fuera. Para mí, no ha bajado en ningún caso su nivel, pero Luca, que venía de encadenar dos lesiones, ha ido aumentando el suyo. No podría destacar ningún fallo de Diego, pero creo que estaba para jugar Luca", ha expuesto.

También ha salido de inicio Rubén Sánchez. "Yo confío mucho en él. Ha tenido algún problema físico y le hemos dejado en algún partido sin jugar. Te quedas contento porque tienes dos muy buenos laterales derechos", ha apuntado sobre su actuación, también satisfecho con Loïc Williams y Pablo Insua en el centro de la zaga. "Esto convencido de que si hubiéramos escogido a Miguel Rubio, habría terminado igual de contento", ha sostenido tras puntualizar que "Brau ha estado brillante". Reinier ha actuado en la media punta, que "posiblemente es el sitio que más le gusta a él", aunque Escribá le pide más. "Lo que tiene que hacer es completar partidos intensos. No quiero que se deje carreras. A veces, se desconecta un poco. Con la calidad y la edad que tiene, tiene que dar ese paso", ha indicado.

José Alberto López

En las antípodas en lo que a sentimientos se refiere, José Alberto López, entrenador del Racing, que ha hecho autocrítica a la par que ha lamentado la actuación arbitral. "Ha sido nuestro peor partido en lo que va de temporada, no estuvimos nada cómodos. Dicho esto, la acción de Aritz Aldasoro marca un antes y un después en el partido. Es una jugada de expulsión clara para el jugador del rival. No sé por qué el VAR no entra a valorarla y juzgarla. El Granada ha sido superior y justo merecedor de la victoria. No hemos estado nada bien", ha expuesto en su comparecencia. "Cuando das facilidades a un rival de la entidad del Granada, puede pasar lo que ha sucedido", se ha encogido. También ha valorado la posible mano de Rubén Sánchez antes del segundo tanto nazarí. "Mi sensación desde el banquillo es que a Rubén se le va el balón y lo acomoda con el brazo", ha descrito.

"El Granada iba a cada balón para ganarlo y nosotros no fuimos con la intensidad suficiente", ha resuelto finalmente, para concluir con una advertencia a sus propios jugadores. "Hay muchos equipos que han estado en esta situación, han caído y al final no han jugado ni playoff", ha avisado.