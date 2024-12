El Granada Femenino arrolla al Deportivo en su regreso a la competición (5-0)

El Granada CF Femenino consiguió una gran victoria, en su regreso a casa tras la ventana internacional, ante el Deportivo Abanca. Los tantos de Laura Pérez, Isa Álvarez, Postigo, Ornella y Edna valieron en el marcador como reflejo de una gran actuación colectiva de las rojiblancas.

Las once jugadoras que dispuso de inicio Arturo Ruiz para el encuentro fueron Sandra en la portería; Alba Pérez, Postigo, Isa Álvarez y Alexia en defensa; Ari Mingueza y Leles en el doble pivote; con Lauri, Laura Pérez y Ornella en la zona de mediapuntas, con Edna como ariete. Con el mismo once que consiguió los tres puntos en el anterior compromiso liguero ante el Levante UD (2-3), el Granada no salió dubitativo al duelo. Fruto de ello fueron los primeros minutos, que acabaron con el primer tanto granadinista. Alexia profundizó por banda izquierda, la puso al segundo palo y ahí apareció Laura Pérez, cabeceando a portería para su primera diana del curso en liga.

Apenas unos minutos más tarde, Isa Álvarez aprovechó un rechace tras un saque de esquina para colocar el segundo. Ambos goles sirvieron para aventajar al cuadro nazarí para el descanso.

En la segunda mitad, el Granada no dejó espacio a la duda y Postigo, con una gran volea dentro del área, anotó el tercero. Dos minutos más tarde, Laura Pérez, con su novena asistencia del curso, dio el pase de gol para el cuarto tanto, de Ornella. Sólo cuando se cumplía la hora de juego, un pase profundo de Lauri llegó para Edna, que definió con decisión ante Yohana para el quinto. A pesar de algunas oportunidades deportivistas, el conjunto rojiblanco mantuvo su portería a cero para poner el broche perfecto a un gran partido.

En la próxima jornada, tras el parón de selecciones, el Granada Femenino jugará de nuevo en casa, en la Ciudad Deportiva, el sábado 14 de diciembre a las 12:00 horas, frente al Madrid CFF. El choque será retransmitido a través de DAZN.