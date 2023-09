El PSOE pide explicaciones sobre las once ludotecas pendientes de abrir en los distritos

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha pedido al equipo de gobierno de la alcaldesa, Marifrán Carazo, explicaciones sobre las once ludotecas pendientes de abrir este otoño en todos los distritos de la ciudad dentro del programa de conciliación de la vida laboral y familiar que dejó cerrado el anterior equipo de gobierno tras solicitar unas ayudas por valor de 457.912 euros del Gobierno de España, que son administradas por la Junta de Andalucía. La concejala del PSOE, Ana Muñoz, responsable de la solicitud del proyecto, ha mostrado su preocupación “ante el silencio institucional de un programa de ayudas a las familias que tiene que ver la luz este otoño, y del que nada sabemos”.

Para la socialista, “si se van a abrir once ludotecas en los diferentes barrios de la ciudad, lo lógico es que el equipo de gobierno lo hubiera anunciado para que las familias se puedan organizar y contar con este recurso público. La realidad es que del proyecto no ha trascendido nada, lo que nos está generando mucha preocupación y dudas”. Se da la circunstancia además de que todo el proyecto quedó tramitado tan sólo a la espera de buscar y disponer los emplazamientos dónde se ubicarán estas ludotecas “y mucho nos tememos que el PP no ha considerado este asunto una prioridad por lo que tememos que haya podido renunciar al mismo”, ha sentenciado.

La edil ha recordado además que el proyecto que presentó el gobierno de Cuenca surgió como respuesta a una demanda de las familias granadinas “con el objetivo de crear espacios seguros de cuidado que permitan conciliar la vida familiar, laboral y personal”. En este sentido, Muñoz ha resaltado que “a 20 de septiembre desconocemos si se ha conveniado o no con la Junta, al menos la semana pasada parecía que no se había dado el paso. A día de hoy, tampoco están los espacios públicos donde se van a ubicar las ludotecas, lo que nos hace temer por un proyecto que costó mucho conseguir para Granada y que surgió tras presentar el proyecto a la convocatoria del Plan Corresponsables, impulsado desde la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género de Ministerio de Igualdad”.

La socialista ha recordado que la licitación de los contratos públicos lleva aparejado un tiempo de desarrollo, con la elaboración de pliegos, selección de personal y mecanismos de contratación regidos por la administración pública, “dado que el plazo de ejecución del programa son seis meses”, a su juicio, “ya vamos tarde”.

Para concluir, Muñoz ha pedido a Carazo “sensibilidad y que se tome este asunto en serio, agilizando trámites para que las familias granadinas que lo necesiten puedan contar con el servicio de ludoteca”. Al respecto, “ha recordado a la alcaldesa que gobierna para todos los granadinos y granadinas, no sólo para los que pueden permitirse pagar y tener a sus hijos en numerosas clases extraescolares”.