El PSOE exige medidas “urgentes” para impulsar el comercio de cercanía en Granada

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha reclamado este lunes al equipo de gobierno de PP Y CS la puesta en marcha “urgente e inminente” de un plan de medidas para el rescate y el impulso del comercio de cercanía gravemente dañado por la pandemia del Covid 19. En este sentido, Cuenca ha explicado que la voluntad de los socialistas ha sido que estas medidas vean la luz, “de ahí que se haya facilitado la aprobación de los presupuestos municipales para que la derecha no tenga más excusas y ponga en marcha esta medidas con estas premisas”.

El socialista ha comparecido junto a Santos Gómez, vicepresidente de la Federación Municipal de Comercio y Presidente de los comerciantes del Distrito Beiro, para dar a conocer un decálogo de acciones que “debería estar ejecutándose ya por parte del gobierno de PP y CS, si de verdad queremos salvar el sector”, por lo que Cuenca considera “imprescindible” poner medidas concretas sobre la mesa con carácter inmediato para ayudar a los pequeños negocios y autónomos “que tienen verdaderas dificultades para levantar la persiana”.

El decálogo presentado por los socialistas va desde acciones relacionadas con la digitalización a la promoción concreta de los negocios de los barrios e, incluso, bonos para fidelizar al consumidor. Las propuestas del PSOE secundadas por los comerciantes también contemplan descuentos en los aparcamientos municipales y en la zona azul, ya que, a juicio de Cuenca, “los pequeños y medianos comercios granadinos no pueden esperar más, por lo que se hace necesario y urgente la puesta en marcha de esta medidas que activen la economía de estos comercios de cercanía”.

Al respecto, ha exigido al equipo de gobierno una “acción urgente”, instándolos a que “abandonen la política de brazos caídos y propicien la reactivación de la economía poniéndose las pilas con una sensibilidad exquisita que es lo que necesitan los comerciantes”.

Por su parte, el presidente de los comerciantes de la zona de Beiro ha señalado que “comparte la medidas presentadas por los socialista al cien por cien”, por lo que ha pedido al equipo de gobierno de Luis Salvador que se pongan en marcha de inmediato.

Para Gómez, “las medidas hay que aplicarlas ya, no podemos esperar a septiembre. En las ocho semanas que llevamos abiertos, el comercio en su conjunto según nuestros estudios lleva un descenso de ventas del 70% respecto a febrero”. En este sentido, ha mostrado su preocupación, “porque como no lleguen las ayudas y los clientes no vuelvan a los comercios, va a ser muy difícil que salgamos adelante, y probablemente en diciembre ya no haya comercio granadino”.