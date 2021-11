El PSOE critica que los presupuestos de la Junta para Granada se "olvidan las necesidades reales"

El PSOE de Granada ha afirmado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 son "excesivamente triunfalistas y olvidan las necesidades reales de la provincia y su ciudadanía", por lo que ha censurado que vuelvan a contemplar proyectos "anunciados reiteradamente en los últimos años y olviden el empleo, la cultura o el apoyo a servicios públicos mermados por sus propias políticas de recortes como la sanidad o la educación pública".

El parlamentario andaluz del PSOE Juan José Martín Arcos ha señalado en una nota que las cuentas presentadas por el Gobierno de Moreno "no son reales ni van en línea de promover una recuperación justa y social en la provincia, tal y como demanda el momento actual. Por tanto, no están a la altura de las circunstancias".

En una primera valoración, el socialista ha afeado la "lectura propagandística" que de estas cuentas han hecho los responsables autonómicos, que han "hinchado para vender a bombo y platillo partidas incluyéndoles recursos económicos provenientes de los fondos europeos y del Gobierno de España".

"Son por tanto unos presupuestos que esconden un engaño contable" ha dicho para citar como ejemplo la inclusión de una supuesta partida de 1.000 millones con cargo a un supuesto plan extraordinario Covid-19 que "no existe y todo ello para confrontar" con el presidente.

"Estos presupuestos se enmarcan en el amplio y ya habitual catálogo de marketing y propaganda que el Gobierno del PP y Cs ha desplegado desde 2018 en la provincia. Insisten sobre los mismos proyectos e inversiones una y otra vez, pese a que éstos no terminan de ver la luz", ha dicho Martín Arcos para recordarle al PP su "mantra" de que "lo que no aparece negro sobre blanco, no existe".

Así, ha denunciado que esta vez los representantes en la provincia del Gobierno andaluz y del PP "aplaudan partidas que no están plasmadas sobre el papel para infraestructuras educativas, sanitarias y culturales muy demandadas, que han prometido en distintas ocasiones y por las que todavía no han hecho nada. Una circunstancia que es motivo de desconfianza". La mayoría de proyectos e inversiones que recogen las cuentas han sido anunciados "muchas veces dentro del Plan Granada en Marcha, entre otros, y no han visto la luz aún", ha subrayado.

El metro de Granada cuenta con una partida "ficticia de 77 millones de euros y tan solo diez millones de inversión real destinados otra vez a la futura ampliación", ha dicho para poner de manifiesto la "absoluta falta de previsión con la autovía del Almanzora entre Baza y Purchena, infraestructura en la que se hicieron decenas de fotos reclamando inversión y ahora la omiten".

"No hay nada nuevo y se olvidan de inversiones de envergadura con financiación propia de las consejerías, como en Cultura y Patrimonio, así como que las planteadas en Justicia no resuelven los problemas y reivindicaciones que existen", ha explicado Martín Arcos para quien esto significa que "ni han hecho nada ni piensan hacer nada en estos ámbitos tan significativos para esta tierra". "Lamentamos que no hayan aprovechado la cantidad ingente de recursos recibida de manera extraordinaria por las circunstancias de la pandemia y los fondos de recuperación", ha señalado.

El parlamentario andaluz ha remarcado que el Gobierno de Moreno "ha olvidado los planes de empleo, ni siquiera para dar una primera oportunidad laboral a las y los jóvenes; y la delicada situación que atraviesa la sanidad en la provincia y sus profesionales que se han dejado la piel en este último año y medio y ahora se encuentran con 1.600 despidos, pero también olvidan a las y los dependientes granadinos porque no se cubre el coste total del servicio, así como a la Universidad de Granada y a su plantilla, tan importante en esta provincia".

"No podemos estar a favor de estos presupuestos, por lo que exigimos a Moreno Bonilla que rectifique este proyecto de presupuestos y atienda las demandas reales que tiene en esta provincia no solo en lo que a infraestructuras se refiere sino también en ámbitos sociales y económico, tan perjudicados por la crisis del Covid-19", ha concluido.