La última actualización del censo de población deja una lectura positiva en Granada. Según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de población de la provincia creció en 8.053 personas en el último año, mientras que la capital recuperó 1.592 respecto al guarismo computado en 2022. Este segundo caso representa un cierto alivio ante la sangría demográfica que experimenta la ciudad en las últimas décadas. No en vano, de los 233.680 que el INE contabilizó en 2021 sólo 230.654 seguían censados el año pasado. La recuperación, por tanto, no es total, pero sí que vuelve a alejar a la capital de la barrera de los 230.000 habitantes. En el conjunto de la provincia, por el contrario, el número de ciudadanos censados no ha hecho más que subir en los dos últimos años. Si en 2021 eran 925.046, el pasado fueron 926.019 y este hasta 934.072.

Aunque el censo de población es una de las herramientas estadísticas más antiguas de las que se dispone, el hecho de que Estadística sólo aporte cifras desde 2021 se debe a un cambio de paradigma en la metodología empleada puesto en marcha en por primera vez en 2021. Desde entonces, dicha metodología se basa en la explotación de registros administrativos, lo que permite, como ha venido ocurriendo ininterrumpidamente desde 1857, que el censo deje de ser una publicación decenal basada en la información recopilada mediante entrevistas a los hogares para inaugurar un nuevo sistema basado en fuentes administrativas que permite disponer de censos de población cada año y de censos de viviendas, previsiblemente, cada tres o cuatro.

Guarismos que ponen de relevancia el enorme empuje que ejerce el Área Metropolitana de la capital. Y es que como cabe esperar, prácticamente todos los grandes municipios del Cinturón han crecido respecto al año pasado. Así ha sucedido en Albolote (que ha pasado de 19.226 habitantes a 19.472 ), Atarfe (de 19.520 a 20.128), Armilla (de 24.601 a 25.008), Maracena (de 22.326 a 22.364), Churriana (de 16.039 a 16.461), Vegas del Genil (de 11.878 a 12.168), Cúllar Vega (de 7.709 a 7.794), La Zubia (de 19.592 a 19.900), Cenes de la Vega (de 8.160 a 8.266), Ogíjares (de 14.627 a 14.805), Otura (de 7.385 a 7.494), Alhendín (de 9.966 a 10.231), Huétor Vega (de 12.089 a 12.150), Monachil (de 8.183 a 8.360), Güéjar Sierra (de 2.899 a 2.926), Las Gabias (de 22.431 a 23.008), La Malahá (de 1.817 a 1.850), Santa Fe (de 15.071 a 15.133), Chauchina (de 5.689 a 5.700), Escúzar (de 836 a 839), Peligros (de 11.611 a 11.668) o Pulianas (de 5.510 a 5.577). Pinos Puente, por el contrario, pierde habitantes y pasa de los 9.823 a los 9.694. Fenómeno similar al de dos municipios cercanos como Nívar y Güevéjar. El primero pierde siete habitantes al pasar de 1.102 a 1.095 y el segundo gana ocho (de 2.693 a 2.685).

La mayoría de cabeceras de comarca de la provincia también han experimentado un crecimiento poblacional en el último año. Así sucede en Motril (que alcanza los 59.199 frente a los 59.038 del año pasado), Guadix (18.543 frente a 18.496), Baza (20.601 frente a 20.434), Loja (20.549 frente a 20.519), Dúrcal (7.245 frente a 7.233) e Iznalloz (5.189 frente a 5.165). Pierden población Huéscar (que pasa de 7.252 a 7.232), Órgiva (de 5.849 a 5.787) y Alhama de Granada (de 5.690 a 5.663). Almuñécar (que pasa de 27.203 habitantes a 27.759), Salobreña (de 12.474 a 12.567), Huétor Tájar (de 10.565 a 10.689), Padul (de 9.178 a 9.448) o Lecrín (de 2.222 a 2.264) también crecen, mientras que Íllora cae de la barrera de los 10.000 habitantes al pasar de 10.019 a 9.934.

El doble de ucranianos que hace un año

Un dato curioso que arroja la actualización del censo es el exagerado aumento de ciudadanos ucranianos que han comenzado a vivir en la provincia de Granada desde que estalló la guerra en su país. Así el número de censados nacidos en este estado del Este de Europa ha pasado de 642 en 2022 a 1.461 en un solo año. Son más del doble que hace un año. Otra manera de comprobar este incremento es atendiendo al país de nacionalidad en lugar de al de nacimiento. En este caso, el incremento es similar, pasando de 568 a 1.381, 813 más, en un año. Si bien es cierto que se aprecia un aumento considerable en los flujos migratorios procedentes de Argentina y Colombia, ningún otro país de los que mide la estadística del INE alcanza proporciones parecidas.

De los 934.072 habitantes de la provincia, 831.549 nacieron en España y el resto (102.523) en el extranjero. Un total de 856.467 tienen nacionalidad española y 77.605 de otro país. 460.537 son hombres y 473.535 mujeres. También de esos más 930.000 ciudadanos, 441.586 nacieron en el mismo municipio en el que ahora residen. Otros 261.057 en otro de la provincia de Granada y 63.023 proceden de alguna de las otras siete provincias de Andalucía. Los del resto de España son 65.883. Como cabe esperar, los nacidos en la provincia de Granada (702.643) son mayoría entre los actuales habitantes de este territorio. Le sigue Jaén (22.202), Barcelona (15.463), Almería (10.974) y Madrid (10.492). La provincia a la que más aporta Granada es con mucha diferencia Barcelona, con 74.457 granadinos viviendo allí, seguida de Málaga (28.277), Madrid (25.372), Baleares (22.201) y Alicante (21.917).

Como curiosidad, cabe mencionar que, además de la propia capital, Motril es el único municipio de la provincia en el que el Instituto Nacional de Estadística incluye datos desglosados. Así de los 232.246 residentes en Granada y los 59.199 en Motril, 211.095 y 53.011, respectivamente, son españoles. Los extranjeros alcanzan la cifra de 21.151 en el primer caso y 6.188 en el segundo. La ciudad costera ha pasado de tener 72 ciudadanos ucranianos viviendo en su municipio a 179. En la capital también se ha producido un notable incremento (224 frente a 478). Si lo que se mide es la nacionalidad, los ucranianos que han llegado en el último año a Motril pasan de los 67 de 2022 a 176. En la capital son 446 frente a los 191 de 2022.