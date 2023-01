Carlos Neva se llevará un recuerdo agridulce del Ciutat de Valencia, pese a ser el partido de su debut anotador. El primer gol con cada equipo que construye la trayectoria de un futbolista siempre es especial y más si se ha hecho de rogar hasta una quinta temporada, como es el caso del gaditano. Levante y dicho estadio tendrán a buen seguro un lugar reservado en el álbum de momentos del rojiblanco que, sin embargo, no pudo contribuir con su tanto a que su equipo se llevara los tres puntos de regreso a la ciudad granadina.

El conjunto de Paco López no pudo sacar nada positivo de su primera visita a domicilio del nuevo año, pero si hay alguien que no regresa con las manos vacías de Valencia ese es Carlos Neva. Seguro que en el estreno goleador soñado del lateral con el primer equipo del Granada no estaba hacerlo en un contexto en el que su tanto fuera insuficiente para que los suyos se llevasen los tres puntos. Sin embargo, el destino quiso que el casillero anotador del gaditano sirviera solo para maquillar el resultado final en el videomarcador del feudo levantinista.

Un gol sin reacción

El debut goleador del lateral zurdo iba a llegar cuando corría el minuto 20 de encuentro y con el Granada ya 2-0 abajo tras los tempraneros tantos de Cantero y Campaña de penalti en el 11' y el 17'. Lo hizo después de un disparo desde la frontal de Melendo rechazado por la defensa granota que cazó según venía para enviarlo a las mallas. El 2-1 daba un hilo de esperanza a los de Paco López de sacar algo positivo del Ciutat de Valencia, pero pese al gol, no llegaron la fluidez y la claridad de ideas necesarias para creer en la remontada. Sí creyó el Levante que se fue rehaciendo progresivamente tras el tanto encajado y terminaría poniendo la sentencia en el 75' por medio de Bouldini.

El conjunto rojiblanco se llevó una nueva derrota a domicilio y ya van ocho en Liga, lo que confirma la vulnerabilidad del equipo lejos de Los Cármenes. Una de las mejores noticias llegó del tanto de Carlos Neva al que se le estaba resistiendo su estreno anotador con el primer equipo rojiblanco. Sí se le contabilizaba un gol de su segunda temporada en el filial granadinista, pero aún permanecía inédito con 'los mayores'. Un bagaje muy pobre para las más de cuatro temporadas en el conjunto de Los Cármenes para el lateral que lleva siendo pieza importante desde la 19-20. De esta forma, Neva derriba la barrera del gol que tanto se le había resistido desde que viste la camiseta rojiblanca en el equipo que milita en la Segunda División. No todo iban a ser malas noticias para el Granada...