Año nuevo, vida nueva... Este lema tan repetido siempre en los primeros días del calendario es el que quiere empezar a poner en práctica el equipo de Paco López ya desde su primera salida de este 2023 frente al Levante. El encuentro en el Ciutat de Valencia no se trata de un partido más y es que sacar los tres puntos del estadio levantinista sería una victoria de efecto para empezar a revertir la crisis de resultados que acompaña al conjunto rojiblanco lejos de Los Cármenes. El año que ya ha quedado atrás ofreció las dos caras del Granada, la de un equipo sólido y regular al abrigo de la afición y la de uno vulnerable a domicilio. Todo un extraño caso como el del doctor Jekill y un Mr. Hyde que, en el caso del conjunto nazarí, quiere que empiece a formar parte del pasado y eso pasa por viajar con los tres puntos de vuelta a Granada.

Los partidos a domicilio, el gran 'talón de Aquiles'

El equipo granadinista tiene una gran cuenta pendiente y aprovechando el cambio de hoja en el calendario quiere empezar en Valencia, ante el Levante, sentando las bases para saldarla lo antes posible. Las estadísticas no engañan y hablan de un Granada que aguanta el pulso en la zona alta de la clasificación, a tan solo cinco puntos del actual líder, el Eibar. El conjunto de Paco López ocupa el quinto puesto con 35 puntos, pero detrás de los datos se oculta una realidad preocupante para los nazaríes: 29 de ellos se han cosechado en casa y tan solo seis a domicilio. O, lo que es lo mismo, el Granada ha hecho de Los Cármenes un fortín, pero no logra dar con la tecla para sumar puntos lejos de la ciudad andaluza.

De hecho, la llegada de Paco López al banquillo no ha conseguido el efecto deseado para revertir esta dinámica negativa fuera de casa. Hasta la fecha, los rojiblancos contabilizan únicamente dos victorias en sus visitas a los feudos rivales, una de ellas en la ya distante primera jornada liguera frente al Ibiza, todavía a las órdenes del ex técnico Aitor Karanka. La otra, que sí se le apunta al preparador valenciano, no fue, sin embargo, en el torneo de la regularidad, sino que sirvió para continuar adelante en el torneo del KO. Casualmente, ese partido en el que el Granada se impuso por 2-3 al Yeclano constituyó el estreno al frente del equipo nazarí del nombrado nuevo entrenador en sustitución de Karanka.

11 partidos fuera en Liga: 1 victoria, 3 empates y 7 derrotas

Un pobre bagaje de victorias que tampoco mejoran considerablemente los empates cosechados. Los rojiblancos lograron sacar algo de sus encuentros de la primera vuelta frente a la Ponferradina, el Cartagena y en el derbi andaluz contra el Málaga. Un total de tres puntos que sumados a la victoria en la primera jornada frente al Ibiza elevan a seis el rédito conseguido en la competición doméstica lejos de Los Cármenes. Por su parte, el conjunto granadinista se ha ido con derrota de un total siete compromisos ligueros además del que puso fin a su andadura en el torneo del KO frente al Oviedo.

La primera cita de este 2023 devolvía al Granada a su feudo, en el que se ha hecho fuerte y que tiene buena culpa de esa quinta posición que ostenta actualmente en Liga. Nuevamente Los Cármenes iba a ser testigo de ese buen hacer que viene acompañando al equipo en su estadio donde se quedarían los tres puntos en una victoria trabajada que llevaría la firma de su 'killer', Myrto Uzuni, que encargaría el triunfo local tras acertar desde los once metros. El conjunto de Paco López busca ahora aprovechar ese impulso extra de estrenar el año ganando en casa ante su afición para recuperar su mejor versión a domicilio. Borrón y cuenta nueva, el Granada quiere empezar a escribir una historia diferente lejos de casa y el Ciutat de Valencia y el Levante se presentan como la primera gran oportunidad de hacerlo.