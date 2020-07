Un Granada-Real Madrid para seguir soñando en grande

Dijo Diego Martínez este domingo que el Granada se ha ganado el derecho de jugar partidos como el de esta noche. A decir verdad, el derecho de jugar contra el Real Madrid y el FC Barcelona se lo ganó la pasada temporada con un ascenso inmaculado. Lo que sí se ha ganado ésta es la posibilidad de medirse de tú a tú ante todo un Real Madrid con serias opciones de pelear por una plaza europea. Ahí es nada.

Hasta hace bien poco hablábamos de lo importante que era no generar presión ni obligación en lo que para todos debía ser una gran ilusión. Esa ilusión, tras la victoria en el Reale Arena el viernes, se ha transformado en sueño que tiene opciones de poder cumplirse. Y ahora, se haga o no realidad, la temporada de Diego Martínez y los suyos ha sido de tal magnitud que tienen, efectivamente, licencia para seguir soñando en grande.

El Real Madrid no viene a ver la Alhambra, desde luego. Los merengues llegan con el cuchillo entre los dientes a ganar una Liga que no tenían ni mucho menos en el bolsillo. Ahora, todo parece indicar que tendrán que hacer hueco en sus pobladas vitrinas a un nuevo trofeo liguero tres años después gracias, principalmente, a su gran vuelta al campeonato tras el confinamiento: pleno de victorias y cinco puertas a cero.

Lo que nadie duda a estas alturas es que, si hay un estadio en el que pueden pinchar los blancos, ese es Los Cármenes. Y si no, que pregunten a su máximo perseguidor por el título. El cuadro nazarí llega a esta cita con la moral por las nubes después de llevarse una sufrida victoria en San Sebastián ante una Real que vendió cara su piel. Con esos tres, el conjunto granadinista alcanzaba los 50 puntos esta temporada y encara con energía el último ‘repecho’ para concluir el campeonato. Tres partidos en siete días que dictarán sentencia en todos los frentes abiertos.

El primero, esta noche, una de las citas grandes de la temporada que queda descafeinada al disputarse con las gradas vacías. Si ya de por sí el encuentro de hoy será histórico por todo lo que lo rodea, imagínense si hubiese 20.000 almas rojiblancas mordiendo en cada balón.

Quien no podrá ‘morder’ a sus ex compañeros es Jesús Vallejo, que salió tocado de Donosti y no estará a disposición de Diego, además de los lesionados ya conocidos de larga duración. En la ‘Casa Blanca’, Marcelo y Nacho son las bajas más importantes para un Zidane que sí podrá contar en esta ocasión con Sergio Ramos y Carvajal, ausentes ante el Alavés.

Queda por ver si Diego repite con defensa de cinco o da algún giro a su dibujo para tratar de poner contra las cuerdas a uno de los grandes de Europa. Ya ocurrió en octubre, cuando con 3-2 en el marcador, a muchos en el Bernabéu les faltaba hasta el aire. En fin, todo es posible en Granada.

Alineaciones probables:

Granada CF: Rui Silva, Foulquier, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva, Azeez, Yangel Herrera, Machís, Puertas y Carlos Fernández.

Real Madrid CF: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard y Benzema.

Árbitro: Jaime Latre (Comité aragonés).

Estadio: Los Cármenes.

Hora: 22:00h.

TV: Movistar LaLiga.