El Granada se pone al día con el calendario

Tras un nuevo descalabro ante uno de los grandes de LaLiga, Diego Martínez tomó pronto el camino de pensar en el siguiente partido. La derrota ante el Barcelona, con sus errores propios y ajenos, debe servir para volver a despertar al Granada CF antes de sufrir un nuevo tropiezo.

A los rojiblancos les toca ahora jornada de recuperación y reciben en el Nuevo Los Cármenes a Osasuna, en un partido que correspondía a la cuarta jornada de Liga pero que se tuvo que aplazar debido a las rondas previas de Europa League que disputó el Granada.

Las dos derrotas consecutivas en Liga ponen a los hombres de Diego Martínez al borde de una mala dinámica, aunque llega contrarrestada por algunas buenas noticias como los regresos de Montoro, Milla y Machís a los terrenos de juego en los últimos partidos.

La aparición de Yan Eteki en el centro del campo no ha podido cubrir las ausencias que han dejado Milla, Gonalons y Montoro. El camerunés ha estado lejos del nivel que se espera de él y lo mismo ha sucedido con Ramón Azeez, con el que ha formado pareja en alguna ocasión.

Otro de los puntos a reforzar por este Granada es la falta de goles. Ante le Eibar y el Barcelona no se pudo anotar y frente a la Cultural costó tanto generar como definir. Sin embargo, el mercado rojiblanco se mueve lento en estos primeros días y los refuerzos podrían tardar en llegar.

Pero estos problemas no parecen tan graves como los que arrastra Osasuna en sus últimos meses. A pesar de que ha conseguido encadenar cuatro empates consecutivos y que puedo frenar a un Real Madrid en alza, no conoce la victoria desde hace once jornadas.

Esto lo convierte en un equipo el doble de peligroso, que necesita sumar de tres en tres cuanto antes para poder salir del descenso. Al igual que le pasa al Granada, a este Osasuna le cuesta hacer goles a pesar de que cuenta con mucha calidad en el tercio final de ataque.

Budimir o Calleri no están teniendo un buen año y Roberto Torres se ha convertido en el hombre más importante de este Osasuna tanto por su goles como por la creación y salidas que le da al cuadro rojillo.

Será un duelo de necesidades. El Granada para evitar caer de nuevo en una mala dinámica en un momento en el que el calendario vuelve a estar muy apretado, mientras que Osasuna intentará no caer en el pozo tan pronto.

Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Luis Milla, Montoro, Yangel Herrera; Machís, Luis Suárez y Soldado.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz; Roberto Torres, Oier, Íñigo Pérez, Jony; Rubén García, Calleri.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 19.00 horas.