Con pasos cortos hacia una sorpresa que acerque la permanencia

Segundo duelo de la semana para un Covirán Granada en estado de urgencia. Los rojinegros afrontan este miércoles uno de esos partidos cargados de ilusión, pero que al mismo tiempo se marcan en el calendario como una más que posible derrota. Una derrota que llegará, de así producirse, en el peor momento posible. El Barcelona visita, a partir de las 21:30 horas, el Palacio de Deportes para disputar un partido en el que la esperanza por dar la sorpresa de la temporada sigue muy presente.

Tras el choque ante Manresa, las dudas y la presión por ver los puestos de descenso cada vez más cerca crecen por momentos. Tres son los grandes focos en los que Covirán Granada deberá poner toda su atención si quiere tratar de competir ante los de Jasikevicius. El primero, el tiro exterior. Los porcentajes registrados en el Nou Congost fueron un gran lastre para el equipo. Los granadinos deberán marcarse como objetivo alcanzar la cifra de los ocho o nueve triples anotados para sobrevivir a la contienda.

Segundo, la defensa. Con jugadores de la talla de los azulgranas, la intensidad en la defensa será más que necesaria. Tercero, la concentración, el gran debe de los rojinegros esta temporada. Un solo fallo, una sola desconexión ante un rival como el Barcelona y el partido estará perdido. Es por ello que Pablo Pin apuntó en su rueda de prensa de este pasado martes que su plantilla deberá buscar dar el máximo "poco a poco", poniéndose "objetivos cortos para evitar las desconexiones y poder competir". Si estos tres puntos se cumplen durante los 40 minutos, la posibilidad de dar la sorpresa es real.

Con el partido ante el Barcelona a las puertas y el enfrentamiento ante un rival directo como Girona esperando a la vuelta de la esquina, la exigencia física para la plantilla alcanzará su máxima expresión durante la presente semana. Pin deberá pensar en la gestión de los minutos de sus jugadores. Ante Manresa, Jacobo Díaz acaparó el protagonismo sobre el parqué al disponer de tantos minutos en detrimento de un Mike Moore que no llegó a pisar la pista del Nou Congost. Situación similar la de Petit Niang, más tiempo en el banquillo que dentro del juego. Las rotaciones ganarán importancia en los próximos duelos, por lo que es más importante que nunca que todos los jugadores estén al 200%.

Barcelona, líder por primera vez, pero con la cabeza en Europa

El conjunto blaugrana llega a esta jornada 28 de la Liga Endesa como líder de la competición, una posición que ocupa tras vencer al Real Madrid el pasado fin de semana y que no ostentaba desde la sexta jornada. Con los Playoffs en el horizonte y buscando el factor cancha para los mismos, no cabe ninguna duda de que los culés llegarán a Granada con la clara intención de no vivir un susto innecesario.

Sin embargo, los de Jasikevicius también tienen otras preocupaciones en mente. El Clásico dejó la lesión de Álex Abrines, que tuvo que abandonar el partido por una torcedura de tobillo y las bajas de Cory Higgins por una lumbalgia y de Jan Vesely por molestias en su rodilla.

A las lesiones se suma la presión de entrar en la recta final por el título de la Euroliga. La próxima semana arrancarán los encuentros para decidir qué equipos estarán en la Final Four, unos duelos que medirán a los blaugranas con el Zalgiris Kaunas. Con la mente puesta en Europa y las lesiones, no sería de extrañar que el técnico lituano decidiese reservar a ciertos jugadores para su duelo ante Covirán Granada.

Una sorpresa para despegarse de la zona baja de la tabla

Ganar este miércoles supondría un paso de gigante en la lucha por la salvación. Los granadinos podían respirar medio tranquilos tras su paso por Manresa, pues las derrotas de Zaragoza, Betis y Girona mantienen ciertas distancias con los puestos de descenso y deja a los de Fisac y Reneses a dos y un triunfo, respectivamente. Sin embargo, la calma es momentánea. Las jornadas pasan y Covirán Granada aun no llega a esa deseada cifra de victorias que les confirme su presencia en la ACB la próxima campaña.

En esta jornada 28, los de Casimiro jugarán en su feudo ante un Fuenlabrada que el pasado fin de semana cortó su interminable racha de derrotas. Duelo entre rivales directos que se vivirá también entre Zaragoza y Manresa. Por su parte, Girona recorrerá un camino paralelo al de Covirán Granada al verse las caras con el Real Madrid. La jornada 28 dejará sí o sí dos victorias para rivales directos por la permanencia, una situación que, de dar la sorpresa, aplacaría las tentativas de distanciarse de los competidores de Covirán Granada.