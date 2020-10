El PP andaluz niega un “ataque” a la UGR y ve como un “populismo” compararla con los bares

El PP-A ha defendido este miércoles que las decisiones adoptadas por la Junta respecto a la Universidad de Granada (UGR) no supone un “ataque” a la institución sino “proteger” a la comunidad educativa al hilo del repunte de casos de Covid-19 que se ha detectado en la ciudad, al tiempo que ha reclamado que se abandone el “chiste fácil” que, a su juicio, supone comparar las aulas con los bares, algo que también ve “populista”.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha lamentado las “barbaridades” expresadas tanto por la rectora de la UGR, Pilar Aranda, como por los partidos de la oposición de la izquierda, frente a las medidas anunciadas este pasado martes por el Consejo de Gobierno.

Nieto, que ha pedido diálogo y unidad en torno a las medidas “de protección y de prevención” en la lucha contra el Covid-19 que aprueba la Junta, ha achacado las referidas críticas a que “se han dejado llevar más por su ideología que por su responsabilidad en la defensa del funcionamiento de la Universidad”.

Así, ha apuntado que universidades como la Politécnica de Valencia o las catalanas, con tasas inferiores de contagio a la detectada en Granada, han acordado dar clases telemáticas, “y no he oído a nadie de ninguna universidad decir que eso es un ataque a la universidad porque no lo es, son medidas de prevención para cuidar de la salud de los alumnos, del personal de administración y de los profesores”.

Nieto ha dado por sentado que la universidad, tras haber impartido durante casi cinco meses clases por vía telemática, tras el verano y tras invertir casi dos millones de euros, “habrá mejorado su capacidad para ofrecer clase telemáticas a sus alumnos”, de manera que insiste en que “nadie está atacando a la UGR, como nadie pone en cuestión que haya actuado correctamente ya que no se culpabiliza a esta institución de ninguna circunstancia”.

El PP-A ha censurado la “irresponsabilidad” de la rectora y de los partidos de la oposición, y les ha pedido que abandonen el “chiste fácil del aula y los bares” para exigir que “deje de ponerse el dedo siempre en la hostelería y en los pequeños autónomos, que lo están pasando fatal”.

Ha defendido que cuando se cierra un bar se para toda su actividad económica porque “no pueden realizar su trabajo de manera telemática” en cambio, al adoptar esta decisión en las aulas, “la UGR sí puede impartir sus clases, los alumnos se pueden seguir formando y todo el personal puede seguir percibiendo sus sueldos”.

“No hagamos más chistes fáciles con lo bares y no sigamos utilizando ese populismo que no lleva a ningún sitio”, ha apostillado para rechazar que se acuse “de forma poco responsable a otros sectores que lo están pasando mal y que no tienen ninguna culpa de lo que está ocurriendo”.

Además, Nieto ha explicado que la Junta ha abierto este miércoles un diálogo con la Universidad de Granada para abordar las medidas concretas que se tienen que desarrollar, “con absoluta lealtad y desde el diálogo permanente”.

El portavoz del PP-A ha asegurado que ninguna de las medidas que acuerda la Junta son “agradables” pero sí necesarias por la situación y la evolución de los contagios que se está produciendo en Granada. Ha precisado que, a tenor de los datos, se detectan más contagios entre la población de 15 y 30 años, antes de lamentar que la oposición critique las medidas con “frivolidad” pero “no aporta ninguna alternativa” porque, según ha agregado, en las aulas se da una situación “en la que el riesgo se multiplica y mucho”.

Y en concreto, a la rectora de la UGR ha afeado que ahora critique que los bares estén abiertos pero no lo hiciera cuando en junio “la desescalada que adoptó el Gobierno de Pedro Sánchez, permitía su apertura hasta las 2,00 horas”.

“Entonces la UGR celebró hasta sus exámenes de manera telemática, entonces sí valía y ahora no vale”, ha apuntado para preguntar “qué cambio ha habido para que lo que sirvió de marzo a junio, con una incidencia mucho menor que la que hay ahora en esa franja de edad, hoy se considere un ataque”.

“Creo que no hay más diferencia que el color político del gobierno que toma la medida, en un caso fue el Gobierno de Pedro Sánchez y en este caso el Gobierno de Juanma Moreno”, ha lamentado José Antonio Nieto, que ha insistido en que “nadie está culpando a la UGR del incremento de contagios”.