El portugués Gil Dias, nuevo jugador del Granada CF

El Granada CF acaba de anunciar su última incorporación en este mercado invernal. Se trata de Gil Bastiao Dias, un extremo derecho de 23 años nacido en Gafanha (Portugal), que llega a la entidad nazarí procedente del AS Mónaco francés cedido con opción de compra hasta final de la presente campaña.

Aunque su pie dominante es el izquierdo, su posición más habitual es la de extremo derecho, por lo que suele jugar a banda cambiada, algo habitual también en los planes de Diego Martínez con jugadores como Vadillo o Machís.

En su país de origen, Gil Dias se formó en la cantera del Sporting de Lisboa antes de pasar por las de Sanjoanense y Sporting de Braga. El Mónaco le echó el ojo en 2015 y lo fichó para sus categorías inferiores, enviándolo de nuevo a Portugal como cedido.

En 2017 repitió préstamo por tercera vez y puso rumbo a Italia para enfundarse la ‘viola’ de la Fiorentina. Un año después, en 2018, fue cedido al Olympiacos y al Nottingham Forest antes de regresar de nuevo al Mónaco, donde ha disputado 14 partidos de Ligue 1 a orillas del Mediterráneo este curso. En el Louis II de la capital monegasca ha coincidido con los españoles Cesc Fábregas y el ex seleccionador Robert Moreno.

Además, ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección de Portugal (sub ’18, sub ’19, sub ’20 y sub ’21) hasta sumar 27 internacionalidades.

Con Gil Dias, el Granada CF cierra su tercera incorporación en esta ventana de enero tras las llegadas de Dimitri Foulquier y Jesús Vallejo. Será presentado este lunes.