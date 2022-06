Por Andalucía impulsará un Observatorio Andaluz Contra la Violencia a Personas LGTBIQ+

Por Andalucía se ha comprometido este viernes a desarrollar políticas que garanticen los derechos de las personas LGTBIQ+ de la provincia y de toda Andalucía. "Necesitamos una Andalucía libre, diversa y que excluya totalmente la LGTBIfobia, y es por ello que pondremos en marcha un Observatorio Andaluz Contra la Violencia a las Personas LGTBIQ+, así como políticas de inserción laboral a personas del colectivo LGTBIQ+ y campañas de sensibilización a la ciudadanía", ha avanzado la número dos por Cádiz, Alba Zambrano, en un encuentro mantenido en Jerez por miembros de la candidatura de Por Andalucía con el portavoz del Nuevo Frente LGTBIQ Andaluz, Alfonso Torres, y con otros colectivos como JereLesGay.

Según ha explicado la formación en una nota, "el objetivo es caminar juntos y mirar hacia un futuro mejor", ha apuntado la candidata de la coalición de izquierda integrada por Izquierda Unida, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde.

"Condenamos todas aquellas amenazas que se han recibido recientemente y que es un claro ejemplo de todo lo que nos queda por luchar y por hacer en nuestra tierra, queremos una Andalucía progresista, feminista y que mire por todos y cada uno de los ciudadanos", ha indicado.

Asimismo, la candidata ha insistido en que "cuando se habla de una transformación social de Andalucía, hay que tener en cuenta a todas las personas, independientemente de su origen, género, orientación sexual, nivel económico y, para eso, es necesario llevar a cabo políticas que miren por la diversidad y la solidaridad", y ha remarcado que "los andaluces no se merecen un Gobierno que amenaza los derechos de las personas, de las mujeres, de las personas LGTBIQ+ y los migrantes".

"Por ello, desde Por Andalucía iremos junto a este frente y otros más luchando por los derechos de nuestra gente, apostamos por una Andalucía progresista y que mire por todos y cada uno de los andaluces", ha resaltado.

Por su parte, el portavoz del Nuevo Frente LGTBI Andaluz y miembro de Orgullo y Diversidad del Campo de Gibraltar, Alfonso Torres, ha señalado que, entre otras razones, el objetivo del encuentro con Por Andalucía era el de hacerle entrega del manifiesto Frente LGTBIQ por una Andalucía de progreso presentado hace una semana en Sevilla por parte de 34 entidades de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales de todas las provincias.

"Lo que ese manifiesto busca es que se vote a las fuerzas de izquierda, en este caso también a Por Andalucía, porque no nos escondemos, tenemos que avanzar en derechos LGTBIQ+, porque no nos queremos quedar como estamos, tenemos que avanzar y aplicar la Ley LGTBI y la Ley Trans integralmente, cosa que no está haciendo la Junta de Andalucía, pero sabemos que ese avance en derechos y en progreso sólo llega si las fuerzas de izquierda suman mayoría", ha enfatizado.

"Lo que se reclama a la ciudadanía andaluza es que se comprometa con los derechos LGTBIQ+ y con sus propios derechos, porque tenemos muy claro que sin educación y sin sanidad pública, universales y de calidad, los derechos LGTBIQ+ no están garantizados", ha subrayado.