¿Quién no recuerda aquel mítico partido entre André Agassi y Roger Federer a casi 300 metros de altura en el Hotel Burj Al Arab de Dubái? ¿Sería posible algo parecido en Granada? A priori no parece factible. Ni Agassi sigue en activo ni Granada tiene un hotel tan alto, pero mucho cuidado, porque la segunda pregunta con la que empieza este texto dice "algo parecido".

Y algo parecido sí que tiene pinta de que será posible a partir de agosto de este año. Será entonces, ya con las vistas puestas en el próximo curso académico, cuando comience a funcionar la residencia de estudiantes que desde hace más de un año se levanta en el PTS, entre el Hospital Clínico y el complejo deportivo Campus Pádel Club.

Precisamente eso, vistas y pádel, son los dos conceptos que Student Experience, la promotora holandesa que pilota y da nombre al nuevo complejo que albergará a más de 500 estudiantes, aúna en un edificio, el del PTS, que desde hace unas semanas cuenta con un nuevo y espectacular atractivo: una pista de pádel... ¡en la azotea!

Apenas se enfila el desvío de la Ronda Sur desde la Circunvalación, a la altura del Nevada, se intuye a la izquierda. En la curva que conecta ambas autovías ya es casi imposible no admirarla mientras se rodea y el límite decrece hasta los sesenta kilómetros por hora. Pocas veces reducir velocidad generó tanta fruición. Como un apuesto galán en una sala de fiestas, la pista de pádel concita las miradas de los cientos de miles de conductores y acompañantes que cada día cogen la Circunvalación para sus desplazamientos.

Enjaulada completamente hasta el mismo borde de la fachada, lo que asegura que esos puntos reñidos en los que se choca contra la pared dejarán en la retina del jugador una vista espectacular a la par que escalofriante.

Vale que allí no jugará Federer contra Agassi, ¿pero quién dice que no la estrenarán con un Coello-Tapia contra Stupaczuk y Di Nenno? O mejor con un partido entre el sevillano Paquito Navarro y el granadino Javi Ruiz. Por pedir que no quede.