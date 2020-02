Los peores efectos secundarios del Paracetamol

¿Alguna vez has decidido tomar paracetamol por tu cuenta y riesgo para eliminar ese dolor de cabeza? Si la respuesta es afirmativa, has de saber que dicho medicamento no es del todo inofensivo y que, de hecho, tiene una importante lista de efectos secundarios que no nos benefician precisamente. Algunos de ellos, bastante graves.

A pesar de todo, se trata de uno de los analgésicos más utilizados. De hecho, problemas similares causa el ibuprofeno, otro de los más recurrentes.

La dosis recomendada de paracetamol al día es de 4 gramos en adultos. Más allá de ese límite existe el riesgo de sobredosis, provocando serios daños en el hígado. Lo más recomendable, sin duda, es leer bien el prospecto y seguir las recomendaciones al pie de la letra.

En primer lugar, no es adecuado tomarlo de forma rutinaria. Quienes así lo hacen, tienen un 60% más de posibilidades de morir prematuramente. Además, hay que tener en cuenta que no es un medicamento que sirva para todo. Es cierto que es productivo si de aliviar dolores de cabeza se trata, pero es inútil para el dolor de espalda, el dolor menstrual o las molestias postoperatorias, por lo que no es recomendable tomarlo en esos casos.

En caso de haber introducido el paracetamol en nuestras vidas casi como una rutina, los efectos más comunes son náuseas o vómitos, dolor de abdomen, orina oscura o deposiciones con tono blanquecino. Si el problema va más allá puede llegar a desembocar en anorexia y fatiga extrema.

En caso de llegar a experimentar cualquiera de estos síntomas, se debe contactar inmediatamente con el médico. Además de los problemas hepáticos, otro de los efectos secundarios graves del paracetamol está relacionado con el origen de problemas renales, cuyo síntoma principal es dejar de orinal con la frecuencia habitual.

Adicionalmente, existen otros efectos secundarios como la fiebre o escalofríos, en caso de infección; fatiga extrema, pies y tobillos hinchados, retención de líquidos y pérdida de apetito.