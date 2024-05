Puleva refuerza su compromiso con Granada a través de nuevas iniciativas

Puleva y Granada mantienen un fuerte vínculo desde que la compañía láctea dio sus primeros pasos en Natalio Rivas, allá por 1958. Granada es el hogar de Puleva. De hecho, más de 600 personas trabajan cada día en las instalaciones ubicadas en el Camino de Purchil. A lo largo de estos más de 60 años, el compromiso con la sociedad granadina se ha ido materializando a través de numerosas iniciativas y proyectos. Durante este 2024, Puleva ha impulsado diferentes colaboraciones en la ciudad con el fin de cumplir con su propósito de promover el bienestar para disfrutar de la vida.

Más de dos millones de vasos de leche para las familias granadinas más necesitadas

La enseña granadina colabora con varias instituciones y ONG con el objetivo de dar salida al 100% de los productos que produce. Banco de Alimentos de Granada, del que Puleva es socio protector, es uno de los principales destinatarios de su ayuda. De hecho, cada año entrega el equivalente a más de 2 millones de vasos de leche con destino a las familias granadinas más necesitadas.

A esta colaboración cotidiana, se suma la participación de Puleva aportando 20.000 batidos para estimular la participación de los escolares en una iniciativa pionera para recoger alimentos en más de 60 colegios. Además, se ha desarrollado una colaboración con 'Too Good To Go' para abrir nuevas vías de reducción del desperdicio alimentario.

Talleres de nutrición y hábitos saludables para los mayores

Los mayores granadinos también están entre las prioridades de la compañía. El Instituto Puleva de Nutrición, en colaboración con el ayuntamiento de Granada y la Universidad de Granada, ha impulsado talleres sobre nutrición y hábitos de vida saludables en los ocho centros cívicos de la ciudad, con el fin de promocionar un “envejecimiento activo” de la población. Durante el mes de mayo y junio se celebrarán estas jornadas por tercer año consecutivo.

Más de 1000 niños en la Copa Puleva Tido y Escuela de Baloncesto Puleva

El bienestar que promueve Puleva está íntimamente relacionado con la práctica de ejercicio físico. Por eso desde hace décadas apoya los grandes proyectos deportivos de la ciudad: la estación de esquí de Sierra Nevada, el Granada CF y la Fundación CB Granada. De los tres es patrocinador oficial y en cada uno de ellos desarrolla activaciones de promoción del deporte en los niños.

Como marca líder en el ámbito de la alimentación infantil, Puleva apuesta por fomentar un estilo de vida saludable, que incluya una alimentación equilibrada y la práctica de actividad física desde una edad temprana. En la Fundación CB Granada, además del patrocinio del primer equipo, se apoya la Escuela de Baloncesto Puleva, de la que forman parte más de 700 niños con los que cuenta el club rojinegro en categorías inferiores, así como las canteras de Granada Más Baloncesto y del CD Ramón y Cajal.

También se organizan diferentes actividades durante el año, como la quinta edición de la carrera de gateo de bebés, que se celebró en marzo durante el partido contra el Surne Bilbao Basket. Así como las invitaciones para ver el partido en el popular sofá Puleva, a pie de pista, en el que diferentes familias granadinas han podido disfrutar de una experiencia única.

Además, este 2024 organizará la tercera edición de la Copa Puleva Tido, una competición de minibasket masculino y femenino, en colaboración con las Federaciones de Baloncesto de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Fundación CB Granada, con la finalidad de estimular la práctica deportiva durante la etapa de crecimiento. Granada acogerá la final autonómica de Andalucía de la III Copa Puleva Tido el sábado 8 de junio, en la que participarán más de 300 niñas y niños de 8 a 10 años, procedentes de diferentes lugares de la región.

Puerta abierta para el joven talento granadino procedente de la Universidad

La Universidad de Granada y Lactalis Puleva han creado la Cátedra de Intraemprendimiento e Innovación con el objetivo de aprovechar la experiencia que empresa y Universidad tienen en el desarrollo interno de productos y procesos innovadores, y en la generación de oportunidades para los estudiantes universitarios, que se ha traducido en la incorporación de un número significativo de jóvenes talentos que disfrutan de becas en áreas de I+D, Marketing, Comercial, Control de Gestión, Calidad o Recursos Humanos, entre otras.