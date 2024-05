El XXII Circuito Provincial de Atletismo en Pista ‘Núñez Blanca’ se disputará en Guadix, Motril y Atarfe

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas de la Diputación de Granada, Eric Escobedo, ha presentado el XXII Circuito Provincial de Atletismo en Pista 'Núñez Blanca-Fundación Caja Rural Granada', organizado por los Ayuntamientos de Guadix, Motril y Atarfe, en colaboración con la Diputación, la Delegación Granadina de la Federación Andaluza de Atletismo y el patrocinio de Caja Rural Granada, Puleva y los Ciclos Formativos de Hermenegildo Lanz.

Escobedo se ha mostrado "seguro" de que esta edición será un "éxito rotundo" y que continuará siendo un evento destacado en el calendario deportivo de la provincia. Se desarrollará en Guadix el 4 de mayo, en Motril, el 18 del mismo mes y en Atarfe, el 1 de junio.

Podrá participar en el circuito toda la ciudadanía de la provincia en las categorías Sub 8 --Prebenjamín--, Sub 10 -- Benjamín--, Sub 12 --Alevín--, Sub 14 --Infantil-- y Sub 16 --Cadete--, estén o no federados. Las pruebas consistirán en velocidad, longitud, peso, fondo y marcha, y cada atleta recibirá su dorsal único en la primera prueba en la que participe tras su inscripción.

El deportista podrá concursar en dos pruebas de los programas en cada sede y categoría, ya que para optar a participar en la final deberá haber competido en, al menos, una de las dos sedes propuestas y estar inscrito en todo el circuito. Se otorgarán medallas a los tres primeros clasificados y un obsequio conmemorativo a todos los participantes de la final.

La cuota de inscripción es de seis euros por atleta para el circuito, de cinco euros por atleta para una sede, y gratuita para los atletas locales en las sedes de Guadix, Motril y Atarfe, sin puntuar para la final, para lo que tendrán que abonar cinco euros, si quieren participar en ella. Además, para asistir se facilitará un servicio de rutas de autocar a los corredores inscritos residentes en algún municipio de la provincia, excepto Granada capital.