Pegasus recuerda la realidad de los ciberataques: "En Granada también están a la orden del día"

Los ciberataques están a la orden del día. Más allá de que diariamente numerosas empresas mundiales sufren este tipo de delito, ahora se está hablando del espionaje de Pegasus sobre personas de relevancia. La vigilancia sobre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho saltar las alarmas a los políticos o empresarios importantes, tanto a nivel mundial como local.

Sin embargo, cabe destacar que este spyware concreto opera contra gente de un estamento superior, como Emmanuel Macron, presidente de Francia; el rey de Marruecos, Mohamed VI, o el dirigente mexicano, López Obrador. Preguntado por el temor que sienten pequeños y medianos empresarios o incluso civiles, el profesor del máster de ciberseguridad de la UGR, Antonio Gómez, opina que las víctimas de Pegasus son de otro nivel de influencia. "Es un software muy caro, que lo tienen los gobiernos, no las personas particulares", indica.

En la misma línea se muestra otro experto contactado por GranadaDigital, quien recalca que "si vives en Granada, no tienes Pegasus". Dejando a un lado las intenciones reales de quienes controlan este software, quienes obtienen ilegalmente acceso a una información privada suelen usarla para sacarle trapos sucios. En este sentido, estas personas son "tanto víctimas, porque se les está invadiendo un nivel de intimidad que está protegido por la Ley de Protección de Datos, como culpables si sus acciones son delictivas".

Lo común de recibir un ciberataque y cuánta importancia se le da

Este spyware funciona con una tecnología muy actual, pero no por ello deja de ser un espionaje "del de toda la vida", asegura Gómez. Así, se sorprende de la repercusión que está teniendo las noticias, pues Pegasus lleva funcionando muchos años. No se tiene respuesta alguna para esta arma, aunque cabe decir que los ataques digitales son comunes en todos los ámbitos.

El docente explica que tiene gente intentando entrar a sus servidores todos los días y de distintas direcciones alrededor del mundo. Gómez está seguro de que los ciberataques están "a la orden del día" en empresas e instituciones de Granada, aunque muchos no se notifiquen al no haber filtración de datos.

El profesor de la UGR se lamenta de que las compañías no se conciencian plenamente del problema que supone verse atacados. "Invertir en ciberseguridad lo ven más como una carga que como un retorno de inversión". Esto es una actitud que no defienden los profesionales como Gómez, que recomienda a las empresas que elaboren planes de contingencia y hacer simulacros para estar preparados. Cabe resaltar que muchas cumplen con ello y que se "están preocupando cada vez más, aunque no todo lo que deberían".

"Estamos todos expuestos"

Pero no son solo los grupos quienes son víctimas de ciberataques. Pese a no tener que preocuparse por Pegasus, hay más softwares que se introducen en el teléfono móvil de cualquier persona y roban la información. "Estamos todos expuestos, nadie se libra", comenta Gómez contextualizando que la sociedad actual es incapaz de vivir sin el pequeño aparato. Como método de seguridad, el docente de la UGR advierte que hay que tener el sistema y las aplicaciones actualizadas.

Pegasus está presente en la sociedad y es un 'problema' para los políticos importantes. No obstante, este preciso spyware no debe alarmar a la población civil y dirigentes con poco renombre (aunque hayas quienes prefieran asegurarse), si bien ha vuelto a abrir el debate de la intimidad de cada uno pues, al fin y al cabo, hay ocasiones donde depositas tu información personal por voluntad propia.