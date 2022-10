Pato Ediciones, la editorial inclusiva granadina: "Emprender es una locura muy grande"

Emprender es un riesgo que muy poca gente se atreve a tomar. Dar el paso a montar tu propio proyecto y que pase de ser un pensamiento a algo tangible es casi tan atrevido como satisfactorio. Granada puede presumir de ser una ciudad con mucha cultura del emprendimiento. Grandes proyectos han nacido en la ciudad de la Alhambra y han acabado siendo de ámbito nacional. El caso de Marta y Sara es de esos que pretende acabar como algo grande. Ambas decidieron emprender durante la pandemia y acabaron montando toda una editorial: Pato Ediciones. Con base en Granada, su línea editorial gira en torno a las historias LGTBI y al inclusismo, aunque no cierran las puertas a abrirse a otros sectores. GranadaDigital ha contactado con ellas para hablar de este proyecto.

Pregunta (P). ¿Cómo surgió la idea de emprender?

Respuesta (R). Empezó el verano después de la pandemia. Con las clases online aprovecharon para colarnos charlas y algunas eran de emprendimiento. Le tocó a Sara y, tras una jornada, nos ofrecieron presentar un proyecto que aunque no llegase a nada nos daban créditos. A mí se me ocurrió montar una editorial y ella automáticamente me dijo que sí. Empezó por conseguir los créditos y conforme trabajábamos nos dimos cuenta de que podíamos aportar al mundo de la literatura. Cuando acabó el concurso, les dijimos a los coordinadores que queríamos seguir. Nos pusieron mentores y la cosa fue avanzando.

P. Actualmente, ¿emprender es una forma de vida?

R. Es una forma de vida, eres autónomo y estás gastando dinero por una recompensa. Nosotras, aunque somos de Granada y trabajamos aquí, vendemos a toda España. Aunque estamos en contacto con librerías, nos hemos abierto al mundo online. El emprendimiento es mucho tiempo invertido, aunque ahora ya haya algo tangible llevamos dos años trabajando en ello. O te lo planteas como “voy a vivir de esto” o no sale para adelante.

P. ¿Recomendarían emprender? ¿Creen que es fácil hacerlo aquí en Granada?

R. Emprender es una locura muy grande, pero lo recomiendo si es algo en lo que crees y algo en lo que vas a aportar, bien sea una visión nueva o un buen modelo. Nos dimos cuenta de que las editoriales grandes publican muy poca literatura LGTBI y siempre están muy etiquetados. Nosotros publicamos sobre esas minorías, pero no las etiquetamos, son simplemente historias. Hasta cuando nos llegan manuscritos nosotras vemos qué es lo que pide la gente y una manera de estudiar al mercado. Si de 200 manuscritos, 190 son sobre ese tipo, eso nos sirve para decir por dónde encaminar el proyecto. Que todo lo que le rodee lleve a esa novedad es muy importante para que salga adelante. Lee mucha más gente de lo que parece, y dentro del groso del 60% de personas que leen, la gran mayoría son de entre 15 y 20 años, y la gente piensa que es muy contrario.

En el sentido de las editoriales independientes, todo es online. Tener una distribuidora es muy caro y las que recién empiezan raramente empiezan en locales. Nosotras nos movemos mucho por RRSS y si, por ejemplo, publicamos algo sobre nuestro libro y lo enlazamos a donde se compra, es mucho más fácil que la gente llegue. La mayoría de nuestros clientes son nativos digitales.

P. ¿De dónde viene el nombre de la editorial?

R. El nombre viene de una broma interna. Cuando nos hicimos amigas, un día que estaba un poco de bajón leí un mensaje diciendo que quería un pato y ya se quedó la ‘coña’. Una vez hicimos la editorial, dijimos que tenía que llamarse así, Pato Ediciones. ¿Qué nos representa? Un pato.

Nos han preguntado mucho si nuestros libros se podrían pedir allí. De momento no, el tema de la distribuidora y de los envíos internacionales es muy complicado. Pero claro, es una cosa que tenemos que estudiar y que tenemos en mente. Por nosotras, como si lo podemos traducir al polaco.

P. ¿Cómo deciden qué libros salen y cuáles no?

R. Si algún libro no nos acaba de convencer, no pasa el filtro. Nuestros libros son los típicos que recomendaríamos a un amigo. Aspiramos a ser mucho más grandes sin abandonar esa familiaridad. De momento, tenemos un libro publicado, aunque llevamos trabajando dos años. Los libros que se están publicando ahora, este, el siguiente y los dos que tenemos proyectados vienen de esa primera selección de manuscritos. Actualmente, solo tenemos ‘Cuando llegue la hojarasca’ y hemos anunciado ya el título del siguiente, ‘De cuidarse, cuidar’, y sale para finales de noviembre. Además, os damos la ‘exclusiva’ de que tenemos medio apalabrada una presentación del libro en el Realejo.