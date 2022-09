La pasión y el estilismo de Mon Laferte llegan al Generalife con el ciclo '1001 Músicas-CaixaBank'

Cantante, compositora y artista muy visual, la apasionada Mon Laferte arriba al Teatro del Generalife este viernes en lo que promete ser una de las más originales y emotivas propuestas del ciclo 1001 Músicas-CaixaBank, que tiene lugar durante este mes de septiembre en el recinto monumental de la Alhambra.

Con la doble nacionalidad chilena y mexicana, la ganadora de cuatro premios Grammy ofrece en Granada su penúltimo concierto -único en Andalucía- de una gira de poco más de dos semanas por España en la que la artista latina ofrece ocho exclusivos recitales de incuestionable éxito, con casi todo el papel vendido en todos ellos. Solo quedan algunas entradas a la venta también para el concierto de mañana en el Generalife.

Con diferentes registros en su voz y su variado estilo musical, capaz de atravesar todo el camino desde el blues hasta la cumbia, Mon Laferte es de esas artistas que no deja indiferente a nadie. Pasional, con fuerza y poderío, su voz es muy reconocible, pero su estilo es indefinible. Ella propicia sonidos diferentes en cada disco porque, como no se cansa de repetir, “no me gusta repetir la fórmula’, lo que le hace interpretar ritmos como la cumbia, el bolero, el pop rock o la ranchera, entre otros. Sin embargo, hay un tema recurrente: el amor.

En el inigualable espacio del Generalife, la voz más conocida de Chile ofrecerá un repaso a su discografía y, de forma especial, de sus dos últimos trabajos, SEIS (dedicado a Chavela Vargas) y Carmen 1940 (compuesto en Los Ángeles mientras buscaba quedarse embarazada), publicados con tan solo medio año de diferencia, entre abril y noviembre de 2021. Y, cómo no, los éxitos que la catapultaron a la fama en 2015 en su Mon Laferte (Vol. 1), que incluye Tormento, Amor Completo o la desgarradora Tu falta de querer, su tema más conocido, una obra maestra del dolor por el desamor y la infidelidad que, como ella ha narrado, se basa en una vivencia personal, como sucede prácticamente con todas sus canciones.

Todo el imperdible espectáculo tiene lugar con una magnífica puesta en escena desde el punto de vista visual –“me gusta mucho el rollo teatral y en mis performances hay algo de punk desenfrenado”, ha dicho en España- en el que Mon Laferte muestra su particular y original estilismo. Y lo hace, además, con una banda de gran calidad que colma cualquier interpretación de la chilena-mexicana, que se declara muy pasional sobre las tablas.

Tras el concierto de Mon Laferte de este viernes, el sábado será el turno de Juan Perro. Después, Los Planetas, concierto esencial (16 de septiembre), The Waterboys (17 de septiembre), Vanesa Martín (23 de septiembre) y Crystal Fighters (24 de septiembre) serán los cuatro grandes conciertos que llenarán los fines de semana del Generalife.