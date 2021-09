La granadina Paloma Moriana, a por la persecución de la máxima categoría de hockey

Paloma Moriana, nacida en el año 2000, es una jugadora granadina de hockey que juega actualmente en el CH Pozuelo. Previamente ha jugado en el CH SPV Complutense y en el equipo granadino CH Sierra Nevada, que para esta temporada va a volver a usar su nombre original: CH Garnatha. De cara a la nueva temporada, Paloma Moriana nos ha contado como son las diferencias con otros deportes más populares y su objetivo de jugar en la máxima división de hockey: la División de Honor A.

Pregunta (P): ¿Cómo es la transición de jugar en Granada a jugar fuera de tu ciudad con la carrera estudiantil de por medio?

Respuesta (R): Aquí en Madrid todo el mundo trabaja la gente de mi edad. Yo por ejemplo es como si trabajase porque entreno todos los días. Yo lo compagino bien y me sigue quedando bastante tiempo libre para estudiar. Nunca ha sido un impedimento el jugar a hockey a la hora de ponerme con el estudio.

P: Actualmente juega en el CH Pozuelo. ¿Por que se decidió por este equipo?

R: Mi anterior equipo, el CH SPV Complutense, tiene el primer equipo en la Honor A y el filial en la B. Yo notaba que nunca iba a poder a jugar en la División de Honor A con mi anterior equipo porque las jugadoras son muy buenas y ya me tenían encasillada en el filial.

He decidido irme con el Pozuelo que es donde tendré la posibilidad de ascender. Por eso me he ido a este club para jugar la máxima división.

P: Ha jugado en el CH SPV Complutense, uno de los cinco mejores clubes de la máxima categoría. ¿Considera hasta este momento satisfactoria su carrera deportiva?

R: Sí, aunque en el deporte nunca te puedes contentar. Siempre tienes que seguir aspirando a más. Por ejemplo, ni siquiera he llegado a la máxima división.

Estoy contenta porque me ha servido todo lo que llevo, pero siento que no he llegado a mi máximo. Para mí ni he dado mi 60% de hockey. Este año estoy intentando buscar una motivación con el CH Pozuelo para conseguir mi máximo rendimiento y lo noto como un trámite a donde estoy yendo ahora.

P: Si remontamos la vista atrás, ¿piensa que ha tomado la decisión correcta de seguir jugando a pesar de tener que seguir estudiando?

R: Claro que si. No me imagino mi vida sin el hockey. Igualmente yo tenía menos tiempo cuando estaba en bachillerato en Granada y jugando en Sevilla porque era todos los findes jugando partidos por ahí y entre semana estaba estudiando para selectividad y bachiller. Ahí notaba que tenía mucho menos tiempo a diferencia de cuando me mudé y empecé la carrera en otra ciudad.

P: ¿Hay en el hockey, tanto a nivel de competición como de compañeros, la misma toxicidad como en otros deportes?

R: En la División de Honor B no suele haber toxicidad. El hockey es un deporte minoritario y estamos muy poquitas. Compites contra dos o tres pero no siempre son las mismas que se quedan fuera ya que entre todas vamos rotando. Es muy igualitario y no nos peleamos entre nosotras.

A mí me han dicho que en División de Honor A y al haber entrenado con ellas que es mucho más tóxico: te intentan hacer putadas para que jueguen ellas y tu no, es más competitivo y hay mal rollo por lo general en la máxima categoría. En eso me recuerda un poco al fútbol, pero en mi división no tanto porque somos menos.

P: ¿Cree que al hockey se le debería dar más reconocimiento?

R: Hombre, claro. Los deportes mayoritarios lo acaparan todo, entonces muchísimos deportes minoritarios se quedan sin nada. Tendrían que salir más en la tele y en las noticias, pero no solo el hockey, sino muchos deportes más.

P: ¿Cómo le ha beneficiado como jugadora su etapa en el equipo de casa, CH Garnatha?

R: Son niveles muchísimos más diferentes. En el CH Garnatha yo era la mejor de mi equipo y estaba acostumbrada a eso. A nivel de Andalucía destacaba siempre.

Ahora de llegar a Madrid me di cuenta que todas eran como yo o mejores, entonces te crea una falsa ilusión o autoestima que luego al estar allí se te quitan y en mi caso me desmotivó mucho. Me sirvió para darme cuenta de la realidad.

En Granada me gusta mucho más el alma del equipo que en Madrid. Al ser clubes tan grandes no se conocen entre todos y hay más competitividad.

P: Si el hockey tuviera las mismas facilidades, a nivel económico, que los deportes mayoritarios, ¿le gustaría vivir de ello?

R: Por supuesto. Pienso que si eso fuese posible el nivel de hockey subiría muchísimo más porque podríamos dedicarnos 100% al deporte, como hacen por ejemplo los futbolistas. Subiría el nivel y mucha más gente lo vería, se interesarían… No lo verían como una pérdida de tiempo. Si no puedes vivir de él, para que vas a seguir jugando.

P: El hockey es deporte olímpico desde 1908. ¿Por qué cree que es todavía un deporte rezagado?

R: Yo creo que es porque la gente no entiende las reglas. La gente que ve un partido no entiende que si se eleva la bola es falta, si le da la bola en el pie, que si tienes que tirar desde dentro del área, etc. Cuándo lo ves y no lo entiendes no te llama la atención. No te puede gustar algo que no entiendes.

También porque la gente se piensa que es muy difícil porque hay que manejar un palo y porque no se le da la publicidad. Casi nadie hace hockey en los colegios. Todo el mundo se piensa que es como el hockey hielo y te preguntan si se puede dar ‘hostias’.

Aparte de que no esta muy reconocido de que los niños puedan jugar en los colegios, pues se le suma que la gente lo desconoce y por lo tanto no te llamará la atención. Considero que se debería dar mas publicidad y que se retransmitan más partidos. Hockey en España son muy buenos a nivel mundial, por lo que estaría bien que salgan sus logros en la tele, que se compartan, que se pongan clips y así la gente tendrá curiosidad.

P: Su etapa en el CH SPV Complutense, ¿cuánto le ha aportado como jugadora?

R: Lo que me ha aportado es saber que se puede mejorar mucho. Hay mucha gente buena por lo que te lo debes de currar, porque si no, no llegas a nada. Yo en Granada a lo mejor no me lo curraba tanto y en Madrid hice lo mismo y me quedaba atrás. No me convocaban o no me sacaban en los partidos.

Mi etapa en este club me ha enseñado que juega muchísima gente. No como en Andalucía que juega muy poca gente. En Madrid y en Cataluña está repleto de jugadoras que son iguales de buenas que yo o más, y si quiero igualarlas o superarlas debo esforzarme.

P: ¿Qué tiene de especial el hockey a diferencia de otros deportes?

R: La competencia es diferente. En el fútbol los jugadores se tiran o se pelean un montón, pero en el hockey es otro rollo. También es que es algo muy familiar ya que la gente que juega es porque tienen relación entre ellos.

Yo por ejemplo estuve en Galway de vacaciones y pedí entrenar en un equipo de allí durante la semana que estuve. Les dije que era por entrenar unos días y me pareció guay ver que era un deporte universal. Me entendían jugando aunque yo hablase en español o ellas en inglés.

Que un club desconocido me dejara entrenar y además me dejara las puertas abiertas me pareció bonito. Eso en un club de fútbol no pasa porque solo le interesan el dinero y que te vayas a quedar, sumando la competencia. Por eso me gusta el hockey, porque me tratan como persona y al no haber dinero de por medio todos lo hacemos porque queremos.