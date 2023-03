Paco López: "No ha sido nuestro mejor partido, pero no hemos dejado de creer"

Lo importante es la meta. El Granada CF ha cosechado tres puntos que lo alzan al segundo peldaño de la tabla en un partido lento y solo apto para los más pacientes. Paco López reconoció en rueda de prensa que el planteamiento del encuentro que se ha visto en Los Cármenes era previsible, por lo que destaca la confianza de sus jugadores en la victoria hasta el último minuto. El técnico rojiblanco también explicó decisiones técnicas como la titularidad de Bryan Zaragoza o la salida de Famara en el descanso.

Valoración del partido: "Lo que sienta bien es ganar, independientemente de cuando haya sido. No ha sido nuestro mejor partido. Sabíamos lo que iban a proponer, lo hemos trabajado durante toda la semana. Era un partido para la paciencia. En la primera parte nos han faltado muchas cosas como movilidad o fluidez. Entraba dentro de los previsto que el partido se pusiese feo. Lo que no podíamos hacer era que, en alguna contra, nos hicieran gol. Lo positivo es que el equipo sigue creyendo hasta el último segundo. No es casualidad que hayamos empatado o ganado partidos en los últimos minutos. El equipo no ha dejado de creer. Ha sido un partido feo, pero vamos a quedarnos con que hemos conseguido los tres puntos. A partir de ahora son todo finales".

Cambio del equipo a partir del minuto 80: "A nadie se le escapa que nos faltan dos jugadores muy importantes para nosotros, pero esto no es excusa. Hemos tratado de darle mil vueltas a esa última línea nuestra, haciendo cambios de jugadores y cambios de puestos, tratando de generar espacios y ocasiones".

Bryan Zaragoza desde el inicio: "Sabíamos que sería un rival muy difícil apra generar esos espacios, si hay un jugador capaz de generar es él. Era un partido que en cualquier jugada podía generar muchas cosas

Cambio de Famara: "Entendíamos que nos estaba faltando mucha profundidad. Cuando un equipo juega tan cerrado, para encontrar los espacios dentro tienes que estirar al rival. Nos estaba costando hacerlo, Famara no tiene las características de Uzuni, él necesita que le surtan balones desde fuera y no encontrábamos ese camino. Famara tiene sus circunstancias personales, pero faltándonos los dos delanteros habituales era una ocasión para ponerlo. El chico lo ha intentado, pero como no hemos estado finos en general, tampoco ha podido contribuir en lo que nos suele dar cuando sale en los últimos minutos".

Perea y Puertas: "Con Puertas buscábamos más profundidad. Desde la banda como delantero, alterna los desmarques. Con Perea lo mismo que Bryan, son jugadores que cuando un rival está tan junto y tú te atascas necesitan gente que tenga un buen uno contra uno".

Minutos finales: "Evidentemente a medida que se acerca final ves que hay menos esperanzas. Yo sigo teniendo tanta fe en este equipo que, hasta que no pita el árbitro confiamos. Así lo transmitimos también en el vestuario".

Clasificación y próximas jornadas: "Lo más importante es mirarnos a nosotros mismos. Tal y como estamos en la clasificación y el calendario, solo podemos mirarnos a nosotros. Lo de las finales, desde que llegamos en noviembre, cada partido ha sido una final. Aunque fuésemos quintos o sextos, el mensaje va a ser el mismo. Hay que trabajar mucho, insistir durante la semana y seguir mejorando. El camino va a ser durísimo".