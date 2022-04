Pablo Pin: "Tenemos que quitarle tanto bombo a lo de las siete finales"

La victoria en el Wizink Center ya es historia, la LEB Oro entra en su sprint final y el Covirán Granada afronta una nueva semana de competición con dos partidos en casa. En la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles ante Guipuzkoa, Pablo Pin ha mandado un mensaje muy claro, la expresión de las "siete finales" debe quedar a un lado, la filosofía del equipo de mirar únicamente el próximo partido debe continuar hasta el final ya que "es lo que nos ha dado éxito". Además, el entrenador ha hablado sobre la situación física y mental del equipo, la presión y el ruido exterior que tiene el club en estos momentos y ha apuntado que Movistar Estudiantes sigue siendo el favorito, pero como él mismo dijo hace ya varios meses, ese favoritismo "no iba a ser tan claro, iba a haber otros equipos ahí luchando y se está viendo".

Euforia tras la victoria del domingo: "Después del partido ya hablé con los jugadores. Cuando perdemos no hay que hacer un drama y ahora no hay que ir a la Fuente de las Batallas a bañarse. Hay que seguir trabajando, insistir en lo que nos está haciendo crecer, pensar en el siguiente partido. Ahora tenemos la reunión de equipo de inicio de semana y volveré a insistir en que tenemos que estar concentrados y pensar solo en el partido del miércoles que es lo que nos ha dado éxito en un día"

Preparar el próximo partido en un día: "Son semanas complicadas. No todos los equipos tienen un partido entre semana y espero que sepamos gestionarlo para no pagarlo con el tema físico. Tenemos que intentar sacar el trabajo que llevamos haciendo desde el principio de temporada. Preparar un partido en un día no es posible. Ahora veremos tres o cuatro detalles del partido de mañana donde creemos que tenemos que incidir como el tiro exterior de Guipuzkoa que es el mejor de la liga en tiros de tres. Sobre todo, llegar sin dudas".

Estado físico o mental: "A nivel físico veo al equipo bastante bien. Es verdad que estamos cansados, ahora es cuando se va a empezar a notar los jugadores que tienen más minutos en las piernas. Vamos a ser capaces de estar y aguantar. El tema mental sí que es importante para nosotros. Cuando eres exigente todos los días eso va cargando. Pero tenemos que aislarnos un poco del ruido externo, ir a lo nuestro para tener menos carga y desde el cuerpo técnico también estamos haciendo algunas dinámicas distintas para que estén más liberados a nivel mental".

Recomendaciones para aislarse del ruido externo: "En este tema, de las redes sociales, es una de las partes que le llamo ruido. Tiene su parte positiva, que te llevas mucho elogio, pero también tiene su parte negativa, te puedes creer mejor de lo que eres. Yo les doy mi opinión y les pongo ejemplos de jugadores de la NBA que se quitan las redes en momentos claves de la temporada, pero ellos son libres de hacer lo que quieran".

Movistar Estudiantes como favorito: "Tenemos claro que el favorito sigue siendo Estudiantes, aunque la clasificación diga otra cosa. Ese favoritismo que se le dio a Estudiantes tan claro desde un primer momento, yo ya lo dije, que no iba a ser tan claro, iba a haber otros equipos ahí luchando y se está viendo. La LEB no es tan fácil, esto no va a ser un paseo para nadie y para nosotros menos en los siete partidos que nos quedan. Tampoco veo tan claro eso de que nuestro calendario es más sencillo que el de Movistar. Todos los equipos contra los que nosotros nos enfrentamos ahora se están jugando algo. Ellos siguen siendo favoritos, pero nosotros ahora estamos en una situación mejor".

Afición: "Desde el primer día en Primera Nacional ya teníamos gente. Han sido muy pocos partidos los que hemos jugado fuera y no hemos tenido algún aficionado en la grada. En Madrid se volvió a ver y hubo gente que incluso fue los dos fines de semana. Te sientes un poco abrumado con tanto cariño, pero también tienen que saber que al equipo le refuerza el sentirse arropado. Espero que estos dos días que hay partido en Semana Santa, donde estamos viviendo algo muy bonito con el equipo, pues es una ocasión perfecta para venir y que estamos en un momento en el que no sabemos cuando volveremos a estar. Estos partidos también los juega la afición".

Siete finales: "Lo he escuchado varias veces y quiero apuntar algo sobre esto. Hemos ganado a Melilla y a Estudiantes. Si pensamos que nos quedan siete finales, le pregunto a todos los que hablan de esto que si saben de algún equipo que haya ganado nueve finales seguidas, nueve partido seguidos. Qué equipo del mundo ha tenido dos rachas de ocho victorias seguidas. Es muy difícil. Tenemos que quitarle tanto bombo a las siete finales, nos queda muchísimo aún. Yo le voy a transmitir al equipo que tenemos que seguir con el partido siguiente y poco a poco. Nos queda el partido del miércoles y luego el siguiente. Y llegará la derrota, pero hay que seguir tranquilos".