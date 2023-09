Pablo Pin: "Tenemos un inicio de liga complicado, pero hay que tener una mentalidad positiva"

Con tan solo tres sesiones de preparación, el Covirán Granada hace las maletas por primera vez en la temporada para disputar su primer encuentro como visitante. Los rojinegros visitaran a un Joventut Badalona donde destacan Ante Tomic y Chimanu Onuaku, dos pívots "con muchas similitudes, buenos en el poste alto y con buena capacidad de asistir". Pablo Pin, ha desgranado las claves para el duelo en el Olímpico de Badalona, dando especial importancia a la necesidad de igualar el nivel físico de los verdinegros y de ser capaces de hacer un partido más completo. Además, el técnico rojinegro ha hablado sobre la rotación que se podrá ver este jueves tras un duelo extenuante ante UCAM, sobre la adaptación de David Kramer y la respuesta de la ACB a las polémicas arbitrales del pasado sábado.

Valoración de la semana de entrenamientos: "Después de la derrota del sábado, que fue una derrota dura, con una segunda prórroga en un partido que hicimos méritos para ganarlo, la respuesta del equipo ha sido buena. Hemos seguido viendo cosas para mejorar y seguir construyendo como equipo. He hablado con los jugadores de tener una mentalidad positiva y seguir trabajando como hasta ahora. Tenemos un inicio de liga complicado con UCAM, Joventut, Girona y Baskonia, tenemos que seguir trabajando y seguir siendo competitivos. Esa es la idea para el partido contra la Penya, intentar hacer un partido más completo que el otro día".

Nivel físico de la plantilla tras un partido de 50 minutos: "Hemos ajustado mucho los entrenamientos, dos prórrogas te exigen mucho y hemos tenido que ajustar las sesiones de estos días, contamos también con los viajes y nada más llegar tenemos que entrenar para el encuentro del domingo. Veremos la respuesta, no solo física sino también mental. Rokas tuvo ayer una pequeña molestia en el gemelo y estamos pendientes de lo que nos dicen".

Cerrar el partido: "Es un error que suele pasar mucho a los equipos al principio de la temporada. Tienes que ser consistente y encadenar acciones positivas. El hacer jugadas consecutivas te lo da la dinámica de la competición y el entrenar juntos. Tenemos que seguir trabajando todos juntos y eso son dinámicas que la vamos a adquirir. En cuanto controlemos esos errores no forzados nos costará menos cerrar el partido. Las ventajas nos duraban muy poco y eso lo hemos hablado".

Onuaku y Ante Tomic: "Tenemos que tener en cuenta que el pívot suplente de Joventut ha jugado en la NBA. Son diferentes a nivel de físico porque Onuaku es mucho músculo, pero ambos tienen varias características parecidas como la capacidad de pase y son muy buenos en el poste alto. Los dos tienen buena capacidad de asistir, es algo que aprovechan bien, se benefician todos de ello y hemos buscado contrarrestar esas similitudes. Hemos tenidos tres sesiones de entrenamiento, así que nos hemos centrado en esas similitudes de los dos pívots. Tenemos que igualar el nivel físico".

Arbitraje: "En ACB no hay ninguna finalización sencilla, tenemos que ser capaces de que la energía física que tenemos en el exterior la tengamos también en el interior. Pitar una cosa u otra esta fuera de nuestro control, por lo que hay que confiar que los árbitros van a querer hacerlo lo mejor posible. Nos tenemos que adaptar a que somos uno de los equipos pequeños y eso influye un poco también. No podemos dejarnos llevar, tenemos que estar concentrados en el juego".

Rotación para los próximos dos encuentros: "Viniendo de un mundial, tener tres jornadas tan juntas no es fácil. Ya no solo es que los equipos estén rodados o no, que ahí está el espectáculo y por eso la primera jornada tuvo tantos puntos, pero está el riesgo de lesión. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos dos jugadores del mundial que han jugado poco. El otro día hubo jugadores que no jugaron mucho y que este jueves tienen la oportunidad de jugar como son Christian, Germán o Evaldas. Lo sencillo es jugar con ocho jugadores, pero tenemos una buena plantilla y hay que rotar. Mañana van a salir a la pista".

Adaptación de David Kramer: "Tiene algo muy bueno que es que es muy trabajador. Esa energía, esas ganas de hacer cosas le pasaron un poco factura. Falló dos tiros y estaba pensando más en el fallo que en la siguiente jugada. Nosotros le hemos transmitido que tiene que estar tranquilo, que tiene un rol protagonista, pero no tiene que meterlo todo ya. Hay que tener un equilibrio mental. Lo veo un poco ansioso por hacer las cosas bien. Un poco preocupado porque el otro día no estuve bien, pero tiene que estar tranquilo. Con el nivel de trabajo que tiene y su calidad las cosas van a salir bien"

Jugada polémica de Pere Tomás: "La ACB nos ha dado respuesta de algunas jugadas que consideramos que no estaban claras. Nos han dado algunas razones, pero seguimos sin entender otras. Yo pido acto de violencia, no pido codo-cara. Si queremos mejorar todos, no se trata de que cojamos la respuesta de la ACB y hacerla pública. Ellos han reconocido algunos errores, eso es positivo y espero que sirva para que mejoremos todos".

Cristiano Felicio: "Está bien, la respuesta de Felicio fue buena. No ha tenido dolor, que es una gran noticia o si ha tenido es muy muy poco. Eso es una gran noticia porque jugó 35 minutos, nuestra idea no es que juegue tantísimos minutos, lo que pasa es que Evaldas se cargó de faltas y tiene que adaptarse a la liga. Su respuesta física ha sido muy buena".